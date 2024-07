El Renteseg tiene como objetivo prevenir y combatir el hurto, robo y comercio ilegal de equipos móviles. Está compuesto por la “Lista Negra”, que incluye equipos reportados como robados y, por tanto, bloqueados, y la “Lista Blanca”, que incluye los equipos que podrán operar en las redes de servicio móvil. De esta manera, los usuarios deben registrar sus dispositivos para poder hacer uso de estos equipos.

Además… Osiptel informa "Al tratarse de un dato sensible, por el momento no es posible hacer público un listado de los IMEI que se encuentran en la lista blanca. Sin embargo, pueden hacer la consulta en el lugar donde compró el equipo. Por ello, es importante que los usuarios adquieran sus equipos móviles en establecimientos comerciales que le brinden la garantía de que el equipo ha sido debidamente registrado. Recordemos que, las empresas importadoras que realizaron el 99.65% de importaciones, entre junio del 2023 y junio del 2024, están registrando sus equipos en el Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados y Fabricados (Retmief) del Renteseg".

Según estimaciones de AFIN, alrededor de 750.000 celulares serían bloqueados a partir del 22 de julio. Basándose en una proyección de DN Consultores, al menos el 50% de estos usuarios se verían en la necesidad de comprar un nuevo equipo. Es decir, un promedio de 375.000 usuarios adquirirán un nuevo dispositivo. “Los equipos tienen un precio de mercado promedio de 160 dólares, lo cual equivale a un impacto económico de 60 millones de dólares por mes. Esto se debe a que, de acuerdo con AFIN, cada mes hay 1 millón 100 mil activaciones de equipos, de los cuales 750.000 son importados al Perú por empresas importadoras independientes”, dijo Carlos Huamán, director ejecutivo de DN Consultores.

Virginia Nakagawa expresó que “según el Mincetur, Perú recibe 200 mil turistas internacionales cada mes, con un gasto diario promedio de 150 dólares, la pérdida por la implementación de la ‘Lista Blanca’ asciende a 1.5 millones de dólares mensuales”. Sobre este punto, informó que aquellas personas que llegan del extranjero deberán registrar sus equipos ante los operadores de telefonía para poder utilizarlos en el país. Además, AFIN resaltó que el 80% de los equipos que se importan al país provienen de empresas comercializadoras independientes, las cuales deben inscribirlos en la “Lista Blanca”, pero no lo han hecho.

Virginia Nakagawa mencionó a este Diario su preocupación porque considera que no se está realizando un análisis adecuado de la problemática (foto: gec).

“Es una falacia la ecuación que enfrenta el valor ‘seguridad ciudadana’ contra ‘empresas de telecomunicaciones’, como si hubiera oposición y se tuviera que escoger. ¿Dónde queda todo el apoyo que siempre reciben la PNP, el Poder Judicial, etc., para los procesos de investigación conforme a las leyes por parte de las empresas de telecomunicaciones?”, agregó Nakagawa.

Sostiene que se estaría afectando el derecho de propiedad, ya que el bloqueo de los equipos los hace “inutilizables”. “Los usuarios están impedidos de usar su equipo móvil que fue adquirido legalmente (en muchos casos). Es decir, se está incumpliendo con el deber de protección del consumidor”, comentó.

“Por ello, recomendamos que la PCM forme una mesa de trabajo con todas las entidades involucradas, públicas y privadas. Se trata de reconocer y hacer los ajustes y cambios necesarios, mejor ahora que más tarde”, expresó Nakagawa.

Rafael Muente Schwarz, presidente ejecutivo del Osiptel, informó que hoy en día existe un sistema donde la actividad económica se basa en el robo de celulares (foto: gec).

Pronunciamiento del Osiptel

En una entrevista con El Comercio, Rafael Muente Schwarz, presidente ejecutivo del Osiptel, informó que hoy en día existe un sistema donde la actividad económica se basa en el robo de celulares, alimentado por la oferta y demanda de equipos robados. “Se ha creado un mercado basado en el robo. No estamos hablando de un tema menor, sino de una problemática que trae consecuencias sociales, económicas y psicológicas para gran parte de la población”, mencionó.

Más de 450 personas murieron en situaciones vinculadas al robo de celulares en todo el país, de acuerdo a datos obtenidos por la PNP (foto: Osiptel).

“Durante nuestra primera fase, los robos se han reducido hasta en un 30%. Estamos buscando afrontar el problema, no podemos minimizar que esta situación afecta a los peruanos. Nuestro objetivo es terminar con este mercado para que la sociedad peruana viva con menos estrés y temor. Estamos informando a los usuarios por medio de campañas y haciendo recordatorios diarios al respecto”, dijo.

El especialista sostuvo que días previos al bloqueo de celulares, los usuarios recibirán un recordatorio a través de SMS. “No será algo imprevisto. Hay que resaltar que, si una persona compra un celular en Las Malvinas, debe entender que es de procedencia ilícita, por lo que es probable que sea bloqueado”, expresó.

Rafael Muente destacó que las importaciones de celulares realizadas a Perú se han legalizado hasta en un 90%. “Tenemos constante comunicación con las empresas que comercializan equipos para que inscriban sus celulares en la ‘Lista Blanca’. Los únicos usuarios que deben registrar sus teléfonos son aquellos que vienen del extranjero; ellos tienen que ir a un operador para registrarlos, pero nadie más. Lo que va a suceder es que se va a formalizar el mercado y se dejará de alimentar este circuito de delincuencia”, afirmó.

Días previos al bloqueo de celulares, los usuarios recibirán un recordatorio a través de SMS (foto: gec).

“Respecto a los usuarios del país, el registro de los celulares lo deben hacer los importadores. Por ello, es necesario comprar en establecimientos que nos aseguren garantía”, dijo. Añadió que de enero a diciembre del 2023, 1.7 millones de equipos móviles fueron reportados como robados ante las empresas operadoras, lo que representa más de mil millones de soles en pérdidas económicas para las víctimas, sin considerar gastos médicos en caso de lesiones o pérdidas de vidas humanas.

También enfatizó que ese mismo año más de 450 personas murieron en situaciones vinculadas al robo de celulares en todo el país, de acuerdo a datos obtenidos por la PNP. “Desde la implementación de la fase 2 del sistema, hemos pasado de 6.456 reportes diarios de robos de celulares en el 2017 a 4.390 en mayo del 2023; es decir, un promedio de 2.000 equipos al día. Por otro lado, de acuerdo a una encuesta realizada por Ipsos, el 86% de los peruanos considera como positiva para la seguridad ciudadana el tener una lista de celulares válidos y una lista de celulares bloqueados”, dijo.

Decreto legislativo

Virginia Nakagawa mencionó a este Diario su preocupación porque considera que no se está realizando un análisis adecuado de la problemática. “Esto surge del Decreto Legislativo 1338 del 5 de enero de 2017. El Congreso otorgó facultades para regular el tema de la seguridad ciudadana sin afectar derechos fundamentales, pero posteriormente se publicaron dos reglamentos más, el 009-2017 y el 007-2019, donde se establece que tenemos problemas de seguridad y, para evitarlos, los celulares registrados como robados serán bloqueados para que los ladrones no los puedan usar”, expresó.

“No es lógico pensar que solo porque el ladrón ya no puede usar el celular, va a disminuir la cantidad de robos. Este sistema de listas blancas y negras no ha funcionado en otros países. Por ejemplo, en Colombia, el robo de celulares se ha incrementado en lugar de disminuir. Además, corremos el riesgo de que celulares que no han sido robados sean bloqueados, ya que muchos equipos son comprados fuera del país y no suelen estar registrados hasta que se compruebe que fueron adquiridos legalmente”, dijo.

Toma nota ¿Qué hacer si recibes un mensaje de texto en el que se te informa que tu celular no fue registrado en la lista blanca del Renteseg? Según informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), las empresas importadoras están obligadas a registrar los equipos móviles en el Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados y Fabricados (RETMIEF) del Renteseg antes de la entrega o transferencia hacia el comercializador, distribuidor o tercero, de esta manera se podrá conocer todos los equipos autorizados para operar en el país. Osiptel aconsejó a los usuarios que antes de comprar un celular o dispositivo móvil en el Perú pregunten en la tienda si el equipo está registrado en el RETMIEF del Renteseg. Además, pidió adquirir los equipos en un establecimiento o lugar que brinde las garantías de haber realizado este registro.







Además… ¿Qué sucede si un usuario adquiere un celular que no fue registrado por el importador? En caso el usuario utilice una línea móvil, insertando un SIM card (chip) en un dispositivo móvil que no figura en lista de equipos válidos, será detectado y recibirá un mensaje de texto o SMS, a fin de que regularice su situación. Una vez que reciba la comunicación, debe confirmar si el IMEI indicado en el SMS corresponde al IMEI de su equipo. Para ello, debe verificar si el IMEI físico (en caso tenga), ubicado en la parte posterior del equipo o en la bandeja del chip, coincide con el IMEI lógico, que se obtiene al marcar *#06#. Si el IMEI indicado en el mensaje pertenezca al celular del usuario, este debe acudir a la tienda que le vendió el equipo celular para exigir que se cumpla con la obligación de realizar el registro, ya que, de lo contrario, el equipo será bloqueado. Luego de que se realice el registro, se encontrará en la lista de equipos válidos del Renteseg y podrá ser utilizado, sin ningún inconveniente. En caso la empresa que le vendió el equipo móvil no atiende o no soluciona el problema del usuario, debe contactarse con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual (Indecopi) para presentar el reclamo o la denuncia respectiva.