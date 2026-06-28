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Resumen

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Con el incremento de academias de boxeo y otros deportes de contacto en el país, cada vez más personas se están volviendo hábiles e incluso profesionales en estas disciplinas. Sin embargo, surge una preocupación: ¿qué ocurre si, en medio de un conflicto personal —una pelea callejera o un caso de defensa propia— una persona con este tipo de entrenamiento golpea a otra, dejándola herida o incluso causándole la muerte? El Comercio se contactó con especialistas en la materia para conocer qué dice la normativa peruana al respecto.

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Hay cooperativas financieras confiables, hay otras que están en la mira por operaciones sospechosas, y hay un tercer grupo de cooperativas que han sido creadas exclusivamente para estafar a sus socios: les quitan todo el dinero hasta asegurarse de que no siquiera puedan pagarle a un abogado. Episodio 11 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio conducido por el periodista Juan Pablo León
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