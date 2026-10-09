El color distintivo de BTS predominó en las inmediaciones del recinto universitario entre prendas, pancartas y accesorios de la comunidad ARMY. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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BTS en Lima: segundo concierto hoy en San Marcos
  • El color distintivo de BTS predominó en las inmediaciones del recinto universitario entre prendas, pancartas y accesorios de la comunidad ARMY. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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    El color distintivo de BTS predominó en las inmediaciones del recinto universitario entre prendas, pancartas y accesorios de la comunidad ARMY. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

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    El color distintivo de BTS predominó en las inmediaciones del recinto universitario entre prendas, pancartas y accesorios de la comunidad ARMY. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

  • Segunda fecha de concierto de la famosa agrupación BTS, los fanáticos comienzan a llegar al estadio de San Marcos desde muy temprano para poder estar cerca a su favorita agrupación. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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    Segunda fecha de concierto de la famosa agrupación BTS, los fanáticos comienzan a llegar al estadio de San Marcos desde muy temprano para poder estar cerca a su favorita agrupación. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

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    Segunda fecha de concierto de la famosa agrupación BTS, los fanáticos comienzan a llegar al estadio de San Marcos desde muy temprano para poder estar cerca a su favorita agrupación. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

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Por Redacción EC

Miles de seguidores del grupo coreano BTS han comenzado a abarrotar las inmediaciones del Estadio Nacional San Marcos en el Cercado de Lima, desde las primeras horas del día, en la previa de lo que será su segundo concierto en la capital.

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