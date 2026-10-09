Miles de seguidores del grupo coreano BTS han comenzado a abarrotar las inmediaciones del Estadio Nacional San Marcos en el Cercado de Lima, desde las primeras horas del día, en la previa de lo que será su segundo concierto en la capital.
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