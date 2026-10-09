Miles de seguidores del grupo coreano BTS han comenzado a abarrotar las inmediaciones del Estadio Nacional San Marcos en el Cercado de Lima, desde las primeras horas del día, en la previa de lo que será su segundo concierto en la capital.

Largas filas de niñas, jóvenes y adolescentes portando lightsticks, carteles e indumentaria oficial, se reúnen con la ilusión de asegurar una buena ubicación y revivir la euforia del primer espectáculo.

Las ARMY comienzan a llegar al estadio de San Marcos desde muy temprano para el segundo concierto de BTS en Lima.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú y Serenazgo realizan un amplio operativo de tránsito y resguardo en los accesos al recinto universitario

Posible set list de BTS para hoy

Si bien aún no se ha definido las canciones que interpretarán, se sabe que inlcuirán una o dos nuevas al listado ofrecido el pasaro miércoles 7 que fue: