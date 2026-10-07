A pocas horas del primer concierto de BTS en Lima, el entusiasmo de los ARMY se vio acompañado por reclamos relacionados con la compra de productos vinculados a las presentaciones de la agrupación surcoreana. Ante los reportes recibidos, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que inició una investigación.

La Dirección de Fiscalización de la entidad está a cargo de las acciones relacionadas con estos casos. Indecopi señaló que busca verificar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes y proteger los derechos de los consumidores.

Tres sold out para BTS en Lima: entradas liberadas se agotaron tras salir a la venta. Foto: Ticketmaster

Uno de los principales reclamos corresponde a la compra de las conocidas ARMY Bomb, los bastones de luz utilizados por los seguidores de BTS durante sus conciertos. Más de 800 fanáticas denunciaron problemas con la entrega de estos productos adquiridos mediante preventas realizadas por una tienda del Centro Comercial Arenales, en Lince.

Según los testimonios recogidos por medios peruanos, las compradoras realizaron pagos de entre S/329 y S/369 por cada unidad. Las afectadas aseguran que las fechas de entrega fueron modificándose y que finalmente no recibieron los productos que habían adquirido.

Tres preventas y pedidos que no llegaron

De acuerdo con los testimonios de las afectadas, la primera preventa comenzó en enero y tenía inicialmente una fecha de entrega prevista para marzo. Posteriormente, la empresa habría atribuido los retrasos a problemas con su proveedor en Corea del Sur y comunicó nuevas fechas de entrega.

Las denunciantes también señalaron que se realizó una segunda preventa entre abril y mayo, seguida de una tercera, cuyo precio habría sido de S/369, con entregas anunciadas entre el 20 y el 30 de septiembre. Sin embargo, aseguran que los pedidos tampoco llegaron en esa oportunidad.

Ante la falta de entrega, un grupo de compradoras acudió el 1 de octubre al establecimiento para solicitar explicaciones y reclamar por sus pedidos. Según los reportes difundidos, encontraron el local cerrado y un comunicado en el que se hacía referencia a supuestas amenazas contra trabajadores.

La empresa señalada, Cosmobook.pe, sostuvo posteriormente que también habría sido afectada por un problema con su proveedor en Corea del Sur y que inició acciones legales en ese país. Asimismo, indicó que los reembolsos dependerían de la recuperación de los fondos involucrados.

Indecopi evaluará los reportes de los consumidores

Frente a esta situación, Indecopi comunicó que realiza las acciones correspondientes para verificar las obligaciones que correspondan. La entidad precisó que mantiene un monitoreo constante de los mercados y una escucha activa de los casos que puedan afectar a los consumidores.

🚨 ¡ATENCIÓN, ARMY! El Indecopi viene realizando las acciones correspondientes para proteger los derechos de los consumidores y verificar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan. #Indecopi #BTS #ARMY #BTSWorldTourARIRANG https://t.co/qL9WvlYlRg — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) October 6, 2026

“Ante los reportes recibidos de consumidores, el Indecopi, a través de la Dirección de Fiscalización, ha iniciado una investigación relacionada con la compra de productos vinculados a los conciertos de BTS en Lima”, señaló la entidad.

La institución añadió que informará oportunamente sobre los hallazgos y resultados de la investigación a través de sus canales oficiales. Por ahora, corresponde esperar las conclusiones de las diligencias antes de determinar eventuales responsabilidades.

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