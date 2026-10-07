Por Redacción EC

A pocas horas del primer concierto de BTS en Lima, el entusiasmo de los ARMY se vio acompañado por reclamos relacionados con la compra de productos vinculados a las presentaciones de la agrupación surcoreana. Ante los reportes recibidos, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que inició una investigación.

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