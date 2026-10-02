El alcalde de Lima Renzo Reggiardo se reunió hoy con un grupo de fans de la banda coreana BTS para escuchar sus principales dudas sobre las medidas de seguridad a pocos días de los conciertos programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos.

“Al traer acá a nuestro gerente queremos enriquecer los dispositivos que ya teníamos previsto y dispuesto a implementar con ustedes, que son cosas muy importantes que son los sectores para menores, para los padres que esperan a los menores, las vallas, los banners y movilidad”, dijo el burgomaestre desde la Municipalidad de Lima.

Este es el plan de desvío vehicular por el concierto de BTS.

Además, Reggiardo enfatizó que ya coordinó con el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, para garantizar el transporte de los asistentes a la salida del recinto.

Más seguridad afuera de San Marcos

La Municipalidad de Lima reforzará la seguridad en los alrededores del estadio mediante serenazgo con cámaras corporales, drones, cámaras conectadas al centro de monitoreo y mejor iluminación. La estrategia se coordinará con la Policía Nacional en cuanto la productora tramite las garantías oficiales.