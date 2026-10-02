Para el concierto de BTS, la MML reforzará la seguridad en los alrededores del estadio mediante serenazgo con cámaras corporales, drones. Foto: EFE.
Para el concierto de BTS, la MML reforzará la seguridad en los alrededores del estadio mediante serenazgo con cámaras corporales, drones. Foto: EFE.
Por Redacción EC

El alcalde de Lima Renzo Reggiardo se reunió hoy con un grupo de fans de la banda coreana BTS para escuchar sus principales dudas sobre las medidas de seguridad a pocos días de los conciertos programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos.

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