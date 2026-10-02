El alcalde de Lima Renzo Reggiardo se reunió hoy con un grupo de fans de la banda coreana BTS para escuchar sus principales dudas sobre las medidas de seguridad a pocos días de los conciertos programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos.
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