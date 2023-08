El 18 de abril de este año, la PNP intervino un búnker ubicado en el balneario Los Pulpos en Punta Hermosa. En él, se había escondido el Maldito Cris luego de dispararle a matar a un sereno en Surco. Se hizo una fiesta en el lugar donde también participó Wanda, su pareja. Ninguno de los dos fue hallado al momento del operativo; sin embargo, se logró capturar a su hermano. Foto: Jorge Cerdán / GEC / JORGE CERDAN

Estos grupos que mantienen una alta preferencia por organizar fiestas en los balnearios de Lima y otras zonas de la capital, son facciones de la mega banda criminal internacional el Tren de Aragua . La cual opera en el país desde el año 2018 y ya ha expandido sus tentáculos en casi toda Lima Metropolitana, también en al menos 10 regiones del país, como lo ha advertido El Comercio en informes anteriores.

Desde el 2020 a la fecha, la PNP ha intervenido más de una decena de búnkeres en donde delincuentes se reúnen a consumir drogas, planificar crímenes, intercambiar armas y explotar mujeres. Varios de los hampones extranjeros más peligrosos de la historia criminal en el país, han sido intervenidos alguna vez en estos espacios.

Los inicios

A pesar de que la llegada de la organización al país fue silenciosa en 2019, con crímenes menores como el raqueteo, con el tiempo fueron escalando en alevosía. En conversación con el jefe de la División de Investigación de Homicidios (Divinhom) de la Dirincri, el coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, los cuerpos descuartizados encontrados en el exterminal Fiori, en Lima Norte, fueron las primeras señales de cómo realmente operaba la banda internacional. Especialmente por su cruel forma de maniatar los cuerpos hasta descuartizarlos o, como los mismos criminales le dicen, hacerlos picadillo.

Cuando se pensó que era un solo cuerpo, se confirmó que eran dos hombres descuartizados hallados en el exterminal de Fiori (Fotos GEC: José Caja)

“Su principal lesividad para ellos, es la vida. Es por ello que no evitan dejar en una escena la evidencia de su desprecio por lo más preciado del ser humano, la vida” Coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri

Unos meses después de ese hallazgo, el 12 de enero de 2020, 124 personas de nacionalidad extranjera fueron intervenidas por la Policía Nacional del Perú (PNP) en un inmueble de Punta Negra. Habían organizado una fiesta donde se expendió drogas y armas. Ahí, las mujeres eran explotadas sexualmente en las habitaciones.

Punta Negra. Foto: Jorge Cerdán. / JORGE CERDAN

En la intervención, fue detenido el criminal José Luis Rodríguez Rodríguez, alias ‘Mamera’, quien días antes al operativo había participado en el asesinato del proxeneta Hilario Issac, alias ‘Cholo Issac’, al interior de un restaurante de comida rápida en Risso, Lince, con el propósito de tomar el control territorial de explotación sexual bajo la facción de Los Gallegos. No obstante, poco después fue puesto en libertad. Actualmente, sobre él recae una orden de captura internacional por el crimen.

PRÓFUGO. ‘Mamera’ o Luis Rodríguez era cabecilla de una facción de la sanguinaria mafia venezolana. (FOTO: POLICÍA NACIONAL)

No sería la primera vez que la PNP realizaría una acción de dicha escala. En agosto de 2022, en San Juan de Lurigancho, más de 220 jóvenes, en su mayoría extranjeros, fueron intervenidos al interior de la discoteca ‘La Cabaña’, donde se halló gran cantidad de drogas, 12 armas de fuego, 11 pistolas, un revólver y hasta un cráneo humano calcinado. En ese lugar, fue intervenido y captado por las cámaras de El Comercio el criminal Christopher Joseph Fuentes Gonzales, alias ‘Fifo’ o ‘Maldito’ Cris y su pareja, Wanda del Valle.

Lima, 8 de agosto de 2022. La PNP intervino la discoteca 'La Cabaña' en SJL. Foto exclusiva del 'Maldito Cris' siendo trasladado a la Dirincri. Foto: Andrés Paredes/ Archivo GEC / ANDRES PAREDES

El primero, fallecido durante un enfrentamiento policial el 16 de junio de este año, disfrutaba de demostrar sus lujos a través de redes sociales. Era un criminal altamente violento que, según pericias psicológicas de la Dirincri, buscaba experimentar constantes sensaciones nuevas y de riesgo. Wanda, por su parte, accionaba igual.

Intervención a La Cabaña, SJL. Foto: Andrés Paredes/Archivo GEC / ANDRES PAREDES

Según el coronel PNP Revoredo Farfán, los delincuentes cumplen un patrón, pues buscan alcanzar bienes materiales que con anterioridad no pudieron tener: ropa de lujo, relojes de alta gama, celulares costosos, alcohol de reconocidas marcas, alquilar casas ostentosas los fines de semana. Esto lo logran a través de actos ilícitos.

Los Gallegos, facción del Tren de Aragua, no solo lucía sus lujos en redes. Video: Archivo PNP

“Ellos tienen una conexión con la vida criminal donde nada les importa con la finalidad de dar rienda a sus bajos instintos. En estos momentos, su principal adquisición (de las facciones) es la trata de personas. Han dejado otros delitos por dedicarse a esto”, dijo el oficial policial.

Para la periodista Ronna Rísquez, especialista en el Tren de Aragua, la fijación de los criminales por los lujos en Perú sería mayormente por integrantes más jóvenes e inexpertos de las facciones, puesto que los líderes usualmente operan sin dar muchas luces de sus acciones.

"La fijación de los criminales por los lujos en Perú sería mayormente por integrantes más jóvenes e inexpertos de las facciones"

“En el caso del Tren de Aragua, en Venezuela, ha habido una especie de tendencia a ello eventual, no constante. Los líderes de esta agrupación, incluso no son tan visibles. Si se revisa, no hay fotos recientes de los jefes exponiendo su vida o cómo tienen una condición de lujo aunque la puedan tener y de hecho la tienen”, informó la periodista.

Los criminales pueden preferir desde lujosos apartamentos, casas de playa grandes con varios cuartos y piscina, hasta departamentos modestos en las periferias de Lima para no alertar sobre su presencia.

Cumpliendo ese patrón, en noviembre del año pasado la PNP montó un mega operativo donde capturó a José Ángel Ortega Padrón, alias Armando, sindicado como el líder de Los Gallegos. El fue detenido en una vivienda de Surco, pero residía en un lujoso apartamento en el malecón de Miraflores donde no limitaba su gusto por los objetos de valor costosos. Asimismo, se detuvo a otros 29 implicados en la banda criminal.

A la izquierda, José Ángel Ortega Padrón también conocido como Armando. Foto: PNP Archivo / PNP

La banda se dedicaba a la explotación sexual de mujeres extranjeras y a las extorsiones. A la fecha de la intervención, manejaban 8 plazas de explotación en Lima Metropolitana. Además, sobre la facción recaen varias investigaciones por asesinatos de mujeres que se negaban a pagar cupos o buscaban abandonar sus redes de trata.

Dos trabajadoras sexuales son asesinadas por no pagar cupos a la mafia venezolana el sábado 19 de febrero. El principal sospechoso del crimen era Armando. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

A ‘Armando’ se le incautó, en su departamento de Miraflores, joyas de oro, relojes Rolex, aproximadamente 40 pares de zapatillas de marcas exclusivas y más de S/. 38.000. Incluso también vídeos disparando fusiles y pistolas en la vía pública. A la fecha, purga una condena en la cárcel de máxima seguridad de Challapalca, en Tacna.

Intervención al interior del lujoso departamento de Armando en Miraflores. Foto: PNP Archivo / PNP

Luego de dicha caída, crecieron con más fuerzas las otras facciones como los Puros Hermanos Sicarios o también denominados como Pura Hampa Seria (PSH), dedicados principalmente a la comercialización de droga; La Dinastía Alayón, banda enfocada en las extorsiones y trata de personas; Los Hijos de Dios, también dedicados a los mismos delitos y La Fortaleza de la Cota 905, agrupación altamente violenta dedicada con más incidencia al sicariato. Todas con principal presencia en las periferias de la ciudad.

Es TUSI es una de las sustancias más consumidas por estos delincuentes, seguida por la marihuana. Bajo los efectos de ambas drogas, suelen perpetrar sus crímenes, también organizarlos, ir a fiestas, manejar sus motos, entre otros. La policía ha calificado el consumo de estos ilícitos dentro de los círculos criminales como un modo de convivencia delincuencial. FOTO: PNP

A pesar de que ‘Armando’ ya no estaba a la cabeza de Los Gallegos y ‘Mamera’ había huido del país tras su comparecencia, este último aún intentaba dirigir la facción desde Colombia para no perder la plaza de explotación que más ingresos le generaba a la organización: Risso. No obstante, otro personaje importante para el Tren de Aragua buscaba tomarla a como de lugar, Héctor Prieto Materano, alias ‘Mamut’, quien le declaró la guerra.

Es el tercero en la línea del Tren del Aragua. Estuvo preso en Tocorón, luego en Brasil. Salió y entró al Perú ilegalmente por la selva en 2012. Tomó la plaza de cobro de cupos Lima Norte. Foto: Captura de video PNP

Este siniestro hombre extorsionaba a trabajadoras sexuales a cambio de altas sumas de dinero que podían llegar a los S/10.000. También se dedicaba al cobro de cupos en paraderos informales, pequeños negocios y a viviendas en Lima Norte. No obstante, su labor criminal terminó en enero de este año, luego que la Divinhom lo detuviera en su búnker de San Martín de Porres. Materano, en sus propias palabras, confesó que tiene más de 15 años en la organización internacional.

'Mamut' detenido en la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri. Foto: PNP

“Cuando se captura a ‘Mamut’, prácticamente cae el cerebro del Tren de Aragua y se inicia una guerra (por tomar el control y la hegemonía criminal). Esto último ha debilitado las fuerzas (entre facciones). Nuestras tazas han bajado notablemente y ellos se están dando cuenta, es por ello el ofrecimiento de los 40.000 dólares” , resaltó el coronel PNP Revoredo Farfán, quien ha sido amenazado de muerte por Wanda del Valle, la misma que busca pagar dicha suma de dinero a quien perpetre el crimen.

Wanda del Valle, pareja del Maldito Cris, según investigaciones policiales está acostumbrada al mundo del libertinaje y la criminalidad. Ella se encargaba de alquilar viviendas, departamentos, armas y motos para los actos ilícitos de su pareja.

Wanda detenida en 2022 dentro de la Divinhom. Foto: PNP Archivo

El 18 de abril, la PNP realizó un operativo en un búnker ubicado en la Playa Los Pulpos de Lurín, donde detuvieron a seis ciudadanos venezolanos, todos ellos con antecedentes penales. En ese lugar se identificó a Bryan Jiménez Marcano, quien se presentó como “hermano” del Maldito Cris. La PNP buscaba hasta ese entonces al criminal, puesto que días antes le había disparado en la cabeza a un sereno en Surco, provocando su muerte. Asimismo, contaba con una larga lista de antecedentes, en su mayoría por homicidio y robo agravado.

Búnker donde estuvo escondido el 'Maldito Cris'. Foto: PNP Archivo

En dicho búnker no lograron capturar a Wanda ni al Maldito Cris, quienes también había participado en una fiesta que se organizó en el lugar. No obstante, no pasaría mucho tiempo hasta que la PNP lo ubicara en San Martín de Porres, el pasado 16 de junio, para su captura que terminó en un enfrentamiento policial dejando como saldo la vida del criminal.

Lima, viernes 16 de junio 2023 Maldito Cris es abatido tras una persecución policial en plena avenida Universitaria, en San Martín de Porres. Foto: César Bueno @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

“Estos delincuentes que concurren a las fiestas, lo hacen después de haber cometido una serie de actos ilícitos durante la semana. Es decir, roban, asaltan, extorsionan y producto del dinero que ellos recaudan de estos hechos ilícitos, lo gastan en estas fiestas”, enfatizó el jefe de la Dirincri, el general PNP Luis Flores Solis.

Durante la última mitad del mes de julio de este año, las intervenciones a los búnkeres de estos criminales se intensificaron como respuesta de acciones preventivas para poder ubicar a delincuentes y también a Wanda.

"Roban, asaltan, extorsionan y producto del dinero que ellos recaudan de estos hechos ilícitos, lo gastan en estas fiestas"

En San Juan de Lurigancho, el 22 de julio, la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, en conjunto con la Brigada Especial Contra la Criminalidad Extranjera, intervino el local “Pantera Rosa”, ubicado en la Av. Próceres de la Independencia de San Juan de Lurigancho.

El búnker no solo era usado para consumir sustancias ilícitas, sino también para planificar actos delincuenciales en la jurisdicción y alrededores. Con él, se logró desarticular a la banda criminal Los Facinerosos del Mal’, la cual tendría relación con un caso de asesinato en la jurisdicción. Ahí, se intervino a más de 100 personas y se rescató a 22 mujeres agraviadas bajo el presunto delito de proxenetismo. Luego de las diligencias fiscales, se determinó que sólo 21 personas cumplirán con una detención preliminar por un plazo de 15 días mientras continúan las investigaciones policiales.

Dos días después, en el mismo distrito, se intervino una vivienda que funcionaba como búnker de la banda ‘Imperio Vip’, dedicada al tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas. En él, se hallaron a 13 mujeres retenidas y dos hombres, quienes las coaccionaban. Uno de ellos fue identificado como Luis Castaño, quien indicó que Wanda del Valle está ofreciendo una suma de dinero por quien acabe con la vida del coronel PNP Víctor Revoredo Farfán.

Tras ello, la Primera Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho abrió investigación preliminar contra Wanda Bermúdez Vieira, Luis Castaño Flores y los que resulten responsables del presunto delito de conspiración y ofrecimiento para el sicariato, en agravio del oficial. Según fuentes de El Comercio, el lunes iniciarán las diligencias para tomar las declaraciones del agraviado y el investigado.