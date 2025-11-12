Un adulto mayor de 89 años perdió la vida la noche de este martes luego de ser atropellado por un bus de la línea 50 en el cruce de la avenida Sebastián Lorente con el jirón Áncash, en el sector de Barrios Altos.
El conductor del vehículo continuó su marcha y se dio a la fuga, pese a que llevaba pasajeros a bordo, según informó RPP.
La víctima fue identificada como Alejandro Higinio Flores Moreno, quien habría descendido de la misma unidad momentos antes del accidente. El hombre intentó cruzar la vía cuando el bus avanzó y lo arrolló, causándole la muerte de forma instantánea.
Un familiar del fallecido indicó a RPP que cuenta con un video donde se observa el momento del atropello. En las imágenes, el chofer habría tocado el claxon para advertir al peatón, pero este no logró reaccionar a tiempo.
“El carro lo ha dejado en el medio (de la pista), pero sí se ve que (el bus) de la 50 lo ha atropellado y se ve porque el (chofer) del carro le toca el claxon, ahí se escucha clarito en el video, avisándole, pero como este no le hace caso, el carro igual le ha pasado”, relató.
De acuerdo con el mismo testimonio, los pasajeros reclamaron al conductor por no detenerse tras el accidente. Sin embargo, el chofer los obligó a bajar del bus unas cuadras más adelante, a la altura del supermercado Tottus en El Agustino, antes de escapar del lugar.
Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto del atropello, lo que permitirá identificar la unidad y al responsable mediante el número de placa. La Policía ya realiza las diligencias correspondientes para dar con el paradero del conductor.
