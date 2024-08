En el distrito de Villa El Salvador se registró la noche de ayer, lunes 26 de agosto, un nuevo atentado contra un bus de la Ruta A de la Empresa de Transportes Urbanos los Chinos S.A. (Etuchisa), conocida popularmente como ‘El Chino’. El vehículo fue baleado por sujetos desconocidos.

Según RPP, el chofer del bus atacado, al escuchar los disparos, aceleró y se alejó varios metros del paradero para resguardar su vida. El citado medio informó que hoy, tan solo dos unidades ingresaron al terminal durante aproximadamente dos horas.

El resto de conductores indicaron que no salieron a circular por su ruta habitual. Ellos han preferido no brindar declaraciones por temor a represalias y señalaron que no volverán a salir hasta que las autoridades se pronuncien. La Policía Nacional del Perú investiga el hecho.

Este es el tercer atentado en menos de un mes contra la empresa de transporte. Son alrededor de 100 unidades las que no han salido y permanecen en sus paraderos, tanto inicial como final: 50 buses en La Ensenada (Puente Piedra) y otros 50 buses en la avenida Lima (Villa El Salvador), respectivamente.

Mininter se pronunció

Luego del segundo ataque, el primer ministro Gustavo Adrianzén expresó su rechazo a los atentados perpetrados en contra de los buses de la mencionada empresa de transporte. En ese sentido, reconoció el impacto que tienen estas unidades en la vida cotidiana de los ciudadanos, así como en la economía del país.

Cabe señalar que la Empresa de Transporte Urbano Los Chinos S.A. (Etuchisa) empezó a operar en 1993.