Aniego en Bypass de Huachipa generó desvíos en el tránsito vehicular.
La Municipalidad de Ate cerró por tres horas el bypass de Huachipa tras la acumulación de agua causado por las fuertes lluvias que cayeron en el distritos la noche de este miércoles 25 de febrero.

