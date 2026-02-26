Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Municipalidad de Ate cerró por tres horas el bypass de Huachipa tras la acumulación de agua causado por las fuertes lluvias que cayeron en el distritos la noche de este miércoles 25 de febrero.
TE PUEDE INTERESAR
- Denisse Miralles jura como primera ministra: ¿Por qué se dio la ruptura entre Balcázar y De Soto?
- “Existe alto riesgo de guerra interna en el Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de El Mencho”
- ¿Cuánto ha avanzado Rusia en cuatro años de guerra y qué significa que no haya podido derrotar a Ucrania en dos días?
- Petro-Perú endurecería política de reducción de personal: Despediría a 1.600 trabajadores de forma directa