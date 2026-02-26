La Municipalidad de Ate cerró por tres horas el bypass de Huachipa tras la acumulación de agua causado por las fuertes lluvias que cayeron en el distritos la noche de este miércoles 25 de febrero.

Hasta el momento, la comuna viene realizando trabajos de drenaje para evitar daños a la infraestructura y garantizar la seguridad de los conductores.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar las rutas alternas por la Av. Pedro Ruiz Gallo o Av. José Carlos Mariátegui para evitar congestiones.

“Debido a las fuertes lluvias registradas en el distrito las últimas horas, se ha acumulado agua en el baipás de Huachipa, lo que requiere la realización de trabajos de drenaje para evitar daños a la infraestructura y garantizar la seguridad de los conductores”, indica un comunicado de la municipalidad.

El municipio de Ate continúa trabajando por el bienestar de todos los vecinos.