Durante la noche del lunes 15 de enero, un caballo de la Policía Montada del Perú murió tras ser atropellado por un bus de transporte público. El animal se había escapado desde las afueras del Estadio Nacional, luego de asustarse por la presencia de fuegos artificiales que se utilizaron en la Noche Blanquiazul, un evento festivo del club Alianza Lima, donde se llevó a cabo un encuentro amistoso entre dicho equipo y Once Caldas.

El incidente sucedió cerca de las 11:00 p.m. y fueron tres los caballos que se asustaron y huyeron de los agentes policiales . Partieron de los alrededores del recinto deportivo y terminaron en la Plaza Miguel Grau, en el Cercado de Lima.

Un caballo de la @PoliciaPeru murió luego de ser atropellado por un auto cerca al Estadio Nacional. El animal se asustó a causa de los fuegos artificiales en la #NocheBlanquiazul2024

¿Hasta cuándo se usarán animales para el control de multitudes?@MininterPeru @panchocavero1 pic.twitter.com/Vyh39ds4Kg — Patrick Valentin (@PatrickVTorres) January 16, 2024

Uno de los caballos fue embestido por un bus, el choque fue tan fuerte que se rompió el parabrisas del vehículo. Luego del accidente, el animal caminó unos cuantos pasos más, mientras que los transeúntes se encontraban sorprendidos por la situación . Sin embargo, debido al gran sangrado de su pierna inferior izquierda, volvió al suelo y empezó a agonizar ; agentes de la PNP recogieron su cuerpo. Los otros dos equinos fueron encontrados en la Avenida Inca Garcilaso de la Vega. Cabe resaltar que, debido al grave incidente, el chofer del bus terminó herido y tuvo que recibir atención médica .

Este hecho ha causado gran rechazo entre los usuarios, quienes cuestionaron el uso de caballos para este tipo de eventos. “Espero que esto marque un precedente, no se puede ser tan indiferente”, “No más fuegos artificiales ni animales en estadios, por favor, seamos empáticos”, “¿Cuál es la necesidad de llevar caballos a los estadios? Siempre es lo mismo, solo asustan a los animales”, “¿Cuántas muertes de inocentes caballos se necesitarán para que deje de existir la Policía Montada? No hay argumento válido que sustente que el uso de caballos sea efectivo para mantener el orden”, fueron algunos comentarios de los cibernautas.

El rol de la policía

En un informe previo de El Comercio, el jefe de la Región Policial de Lima, general PNP Jorge Angulo, informó que unos 250 caballos han sido adiestrados para recorrer distintos sectores de Lima . Indicó que los policías están capacitados para dirigir a los animales en caso de tener que intervenir a un sujeto que cometa un delito. Incluso, remarcó que los equinos han sido habituados a sonidos fuertes para que no se asusten.

El abogado penalista, Iván Torres, señaló a El Comercio que la policía debería utilizar otras alternativas para controlar eventos masivos, como reforzar su labor de inteligencia, aumentar la cantidad de efectivos policiales e incrementar el uso de vehículos y armamentos no letales.

“Los agentes han recibido toda una capacitación para poder ejecutar actividades de patrullaje con caballos y contribuir al tema de la seguridad ciudadana”, expresó el oficial PNP. Angulo remarcó que “el patrullaje a caballo ya se realizaba anteriormente, pero ahora ha sido adaptado a las nuevas circunstancias. Se realiza en el marco de lo que está establecido en el Manual de Derechos Humanos aplicado a la función policial”.

La sentencia

El 26 de setiembre del 2020, la Primera Sala Constitucional Civil de Lima declaró fundada en primera instancia una demanda interpuesta contra el uso de caballos para el control de protestas y movilizaciones por parte de la PNP . La sentencia indicó que “el uso de estos animales en dichas circunstancias vulnera el derecho constitucional a la preservación de un ambiente sano y equilibrado, y también las disposiciones de la Ley de Protección y Bienestar Animal”.

Entre los fundamentos del fallo está el hecho de que la sensibilidad auditiva de los caballos ante ruidos es mayor a la de cualquier ser humano, lo que le ocasiona nerviosismo, hiperexcitación y angustia . “Además, los instrumentos utilizados por el personal policial (como las bombas lacrimógenas), ocasionan sufrimiento a los animales, y ponen en peligro a los jinetes y las demás personas”, argumentó la Primera Sala Constitucional de Lima.

El choque con el caballo fue tan fuerte que se rompió el parabrisas del vehículo.

Sin embargo, la Procuraduría Pública en materia constitucional del Ministerio de Justicia no se mostró conforme y apeló. Es así que, en noviembre del 2023, la Sala Suprema Constitucional anuló la sentencia .

De acuerdo con la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, la decisión en primera instancia “es incongruente y se tiene que buscar mayor certeza científica para determinar que, efectivamente, la sensibilidad auditiva de los caballos es mayor a la de los seres humanos” .

Con ello, el uso de caballos en eventos masivos y movilizaciones quedó autorizado nuevamente.

Otras alternativas

Iván Torres, abogado experto en derecho penal, explicó a El Comercio que los caballos son utilizados para dispersar manifestaciones y romper ese tipo de aglomeraciones, pero la policía moderna ya no necesita de ese recurso . “La policía debe dar un paso hacia adelante y dejar ese mecanismo tan antiguo. No solo se expone al caballo, sino también al jinete, a terceros, y a los bienes materiales ”, dijo.

Añadió que el caballo es un animal hipersensible, razón por la cual ya han existido otras tragedias similares. “Se dejó sin efecto la prohibición de usar caballos para el control de la ciudadanía. Se ha dicho que es incongruente y que se necesita de un estudio científico, pero, por criterio, todos sabemos que el caballo es un animal sumamente sensible. La decisión de las autoridades es una exquisitez innecesaria ”, acotó.

La Sala Suprema Constitucional anuló la sentencia que prohibía a la policía usar caballos para manifestaciones, eventos y espectáculos pese al rechazo de la ciudadanía y organizaciones animalistas. / HUGOCUROTTO

Concluyó que la policía tiene que recurrir a otras alternativas. Por ejemplo, usar de manera más eficiente su aparato de inteligencia para determinar de dónde vienen las movilizaciones y cómo neutralizarlas . Asimismo, la PNP puede incrementar la cantidad de policías que se necesitan en zonas específicas . Finalmente, los efectivos pueden usar camiones, “rochabuses”, motos y armamento no letal . “No hay que recurrir a la Policía Montada, no estamos en la época de la caballería norteamericana. Una de mis mayores preocupaciones siempre será proteger los derechos de los animales. Hay que sensibilizar a nuestra sociedad sobre este tema”, mencionó.

Manuel Barta, director legal de la Asociación para el Rescate y Bienestar de los Animales (ARBA), señaló a este diario que existe un amplio respaldo científico que demuestra que los animales son seres sensibles capaces de experimentar miedo y angustia. “ Resulta ilógico, anacrónico y contraproducente que la policía insista en utilizar caballos , ya que estos poseen un oído altamente sensible, lo que aumenta el riesgo de posibles accidentes”, afirmó.

Resaltó la relevancia de la Ley 30407 de Protección y Bienestar de los Animales, la cual tiene como objetivo prevenir cualquier forma de maltrato o sufrimiento innecesario a los animales . “En relación con el concepto de sufrimiento innecesario, la ley lo define como la condición en la que un animal experimenta dolor, nerviosismo, signos de angustia y comportamiento de fuga/evasión, precisamente lo que la PNP provoca al insistir en utilizar caballos”, añadió.

Barta indicó que, como alternativa, los efectivos deben ser colocados estratégicamente y utilizar vehículos como camiones y motos. “Espero que la bancada animalista establezca una ley que prohíba a la policía usar caballos (...). También es importante tener en cuenta que los fuegos artificiales emiten ruidos perjudiciales tanto para los animales como para las personas con autismo”, agregó.

Ya han ocurrido otros incidentes con la Policía Montada, donde los caballos terminaron muertos. / ALLEN QUINTANA

Antecedentes

No es la primera vez que ocurre algo similar. En el 2012, los caballos de la Policía Montada también fueron víctimas de la violencia desatada en el mercado de La Parada , en La Victoria, luego de un frustrado operativo de la Municipalidad de Lima contra comerciantes informales. Este enfrentamiento dejó dos civiles muertos y más de 100 heridos.

Los caballos terminaron muy heridos y revolcados en la pista. Incluso uno tuvo que ser sacrificado, se trató de la yegua Lamar , que fue enterrada en la sede de la unidad, en el Rímac. Si bien las muertes de civiles y las agresiones a policías y periodistas fueron condenadas, también causó indignación la situación de los equinos. Testigos afirmaron que los vándalos gritaban “hay que darle al caballo, maten al caballo”.

Un año después, en el 2013, un caballo de la misma entidad murió a la altura de la cuadra 10 de la avenida Abtao, en La Victoria , a pocas cuadras del estadio Matute. Inicialmente se informó que el animal fue brutalmente atacado por barristas de Alianza Lima durante un enfrentamiento ocurrido tras el partido entre los blanquiazules y el Real Garcilaso. Sin embargo, miembros de la PNP aseguraron que no murió por ataques de los barristas, sino porque se resbaló .

A la versión de la autoridad se contrapone el que en el lugar de los hechos se hallaron piedras, palos e incluso restos de bombardas con los que presuntamente el animal habría sido gravemente herido.

Caballo de la Policía Montada muerto por un presunto paro cardiaco en Abancay con Parque Universitario. / ALLEN QUINTANA

Ese mismo año, un caballo de la Policía Montada estaba dirigiéndose al Estadio Nacional para brindar seguridad por el partido Perú-Uruguay. Sin embargo, falleció frente al Parque Universitario, en la intersección de las avenidas Colmena y Abancay, en el Cercado de Lima. Según contaron testigos, al animal le dio un paro cardiaco de un momento a otro y cayó en medio de la pista, donde perdió la vida. El jinete también cayó, pero resultó ileso.