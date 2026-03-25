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Resumen

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Este 25 de marzo se llevó a cabo la segunda edición de CADE Salud, organizada por IPAE Acción Empresarial. El objetivo de este foro es impulsar propuestas concretas para que el sistema de salud peruano sea más eficiente, equitativo y articulado, garantizando así un espacio donde distintos especialistas puedan compartir ideas sobre cómo brindar mayor acceso a una atención de calidad para todos los ciudadanos.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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