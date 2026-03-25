Este 25 de marzo se llevó a cabo la segunda edición de CADE Salud, organizada por IPAE Acción Empresarial. El objetivo de este foro es impulsar propuestas concretas para que el sistema de salud peruano sea más eficiente, equitativo y articulado, garantizando así un espacio donde distintos especialistas puedan compartir ideas sobre cómo brindar mayor acceso a una atención de calidad para todos los ciudadanos.

Esta iniciativa cobra vital importancia en el actual contexto electoral, especialmente si se considera un dato mencionado durante este CADE; en solo cinco años, el país ha tenido siete ministros de Salud y 15 gerentes de EsSalud.

En entrevista con El Comercio, Hernán Ramos, gerente general de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP) y miembro del comité de CADE Salud 2026 - IPAE Acción Empresarial, señaló que esta edición del evento ha reunido a 500 asistentes, entre expertos en salud, líderes del sector privado, representantes de aseguradoras, clínicas, la industria farmacéutica y el sector público. Asimismo, participan expositores tanto a nivel nacional como internacional.

Especialistas coincidieron en la urgencia de aplicar reformas para mejorar la atención y cerrar brechas en el sector. Foto: IPAE Acción Empresarial.

“La primera edición de CADE, en el 2025, se centró en un diagnóstico del sistema de salud que teníamos. En esta edición hemos querido pasar a las propuestas. Además, estamos en medio de una coyuntura nacional marcada por un proceso electoral. Cabe resaltar, por ahora, la ausencia del tema salud en el debate, por lo que queremos recalcar que es de mucha importancia. En este CADE buscamos presentar propuestas y aterrizarlas. Esperamos que el próximo gobierno, que inicia el 28 de julio, tome medidas desde el primer día”, afirmó.

El Comercio estuvo presente en este encuentro, que fue inaugurado por Julio del Valle, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). “La salud debe ocupar un lugar central en la discusión de los pendientes urgentes del país. Es fundamental asumir el compromiso de construir un sistema que cuide a todas las personas por igual, con un enfoque integral”, mencionó.

A sus palabras se sumó el presidente de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdos. “Miles de peruanos siguen esperando meses por una cita y el gasto de bolsillo continúa siendo alto, lo que representa una carga importante para las familias. No debemos normalizar estas brechas en el acceso oportuno y en la calidad de atención del sistema de salud. Por eso, CADE Salud, en su segunda edición, no puede ser un foro más. Es un espacio para incomodarnos, cuestionar y, sobre todo, proponer”, expresó.

Por su parte, Jorge Ruiz, presidente de CADE Salud 2026, señaló que “estamos aquí para activar una hoja de ruta ejecutable. Los indicadores de salud demuestran que las brechas persisten y que los peruanos no pueden seguir esperando a que el sistema funcione algún día”.

Gonzalo Galdos advirtió que no deben normalizarse las brechas en el acceso y la calidad de la atención en salud. Foto: IPAE Acción Empresarial.

Las propuestas

Bajo el lema “Del diagnóstico al tratamiento”, el foro tuvo como primer eje temático “Gobernanza, Ética y Liderazgo”, en el que se abordó la importancia de promover una regulación transparente que fomente una mayor participación del sector privado, así como la competencia, la innovación y la integridad, con el fin de asegurar un sistema de salud eficiente en cualquier contexto.

Carlos Puga, miembro del Consejo Directivo de EsSalud, señaló que “tenemos que pasar de decisiones individuales, sujetas al gobierno de turno, a decisiones colegiadas. Hay que impulsar asociaciones público-privadas, especialmente enfocadas en la atención primaria, para reducir hospitalizaciones y prevenir enfermedades crónicas, disminuyendo así los costos del sistema”.

Además, el gerente general de la Clínica Aviva, Pedro Chávez-Cabello, indicó que la política influye significativamente en el avance del sector salud. “Por ello, es necesario asegurar que los técnicos sepan administrar las normas actuales —imperfectas, sí—, pero es vital enseñarles cómo utilizarlas de manera eficiente”, sostuvo.

Luego se dio paso al segundo eje temático, “Acceso, Calidad y Redes que Resuelven”, que buscó analizar y proponer políticas y estrategias viables aplicadas al modelo de Redes Integradas de Salud (RIS).

En ese marco, Óscar Cosavalente, director de la firma especializada en gestión pública y salud Máxime Consultores Asociados, explicó que para mejorar el acceso y la continuidad en la atención “debemos apostar por todos los mecanismos disponibles y por las figuras contractuales existentes, con el fin de lograr convenios que permitan gestionar avances”.

Por su parte, el investigador titular del Instituto de Investigación Nutricional, Claudio Lanata, destacó la importancia de educar a las familias en hábitos saludables y dietas nutritivas como parte de su estilo de vida. “Buscamos que la población adopte mejores hábitos. Es un verdadero reto”, afirmó.

En relación con la situación del cáncer en el país, el cirujano oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Eduardo Payet, sostuvo que “vivimos en un país con cáncer avanzado. Esto es el resultado de un primer nivel de atención que carece de capacidad resolutiva. Las redes integradas deben trabajar con mapas de riesgo por región. Necesitamos voluntad política sostenida y rendición de cuentas institucional”, resaltó.