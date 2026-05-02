Este 6, 7 y 8 de mayo se desarrollará la edición número 31 del CADE Universitario en la Escuela Militar “Coronel Francisco Bolognesi”, en Chorrillos. El encuentro, organizado por IPAE Acción Empresarial, reunirá a 750 jóvenes líderes de distintas universidades públicas, privadas e institutos de todas las regiones del Perú para reflexionar, inspirarse y tomar acción sobre la realidad nacional. Ahora, en el contexto electoral, el evento cobra mayor relevancia. Así lo señaló Juan Manuel Ostoja, presidente de CADE Universitario 2026, quien sostuvo en diálogo con El Comercio que es importante que los jóvenes universitarios participen activamente en la sociedad civil.

“Desde hace años venimos trabajando en promover valores democráticos en jóvenes, entendiendo que la democracia va mucho más allá del voto. Esta es la cuarta ocasión en que el tema principal del CADE Universitario es la democracia, lo cual es primordial para construir instituciones sólidas, respetar el Estado de derecho y defender las libertades, incluida la libertad económica. En un contexto electoral como el actual, ese mensaje se vuelve especialmente importante”, agregó.

Ostoja resaltó que, mediante el CADE Universitario, también se busca impulsar en los jóvenes la idea de quedarse en el país y “así construir un Perú mejor”. Sostuvo que, ante un escenario marcado por la polarización, esta puede combatirse mediante el diálogo, ya que de esa manera se podrán hallar consensos más allá de las diferencias. “Necesitamos construir diálogo y, a su vez, confianza. Hoy el Perú también necesita que volvamos a confiar entre nosotros. Los jóvenes deben unirse para lograr objetivos comunes sobre la base de lo que los une: ser peruanos y el deseo de trabajar por el país”, comentó.

El CADE reunirá a 750 jóvenes líderes de distintas universidades públicas, privadas e institutos de todas las regiones del Perú. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Frente a la coyuntura política, Ostoja resaltó que los jóvenes no solo representan una parte significativa del electorado, sino que además “son una fuerza activa. Su rol no es solo mirar desde la tribuna, sino entrar a la cancha. No solo deben criticar, sino también preguntarse cuál es su rol y cómo van a actuar. Al formar a líderes en valores democráticos y ciudadanía, este mensaje se multiplica a decenas de miles de jóvenes en todo el país”.

El presidente del CADE Universitario 2026 también contó que, con el fin de incentivar una participación juvenil más constante y no solo en periodos electorales, han construido una iniciativa digital llamada GenerACCIÓN CADE que, a través de Instagram y TikTok, forma una comunidad de jóvenes líderes, quienes conectan entre ellos, comparten contenido y amplifican sus mensajes sobre el país, ejerciendo así una ciudadanía activa. “Son casi 500 egresados del CADE Universitario los que hemos escogido para esta plataforma y a los que venimos formando para que se conviertan en los futuros líderes que el país necesita. Y así su participación no sea solo coyuntural, sino sostenida con el tiempo”, dijo.

“No hay otra forma de cerrar brechas que no sea escuchándonos con respeto y apertura. La reflexión y el diálogo son el punto de partida, pero no el destino. Queremos jóvenes que participen activamente en el desarrollo del país. Por eso es que estamos buscando que vayan más allá. Si bien es cierto nuestros principales desafíos son la desconfianza y la apatía, podemos superarlas ejerciendo un voto informado y construyendo un interés genuino por el Perú”, expresó.

Los ejes del CADE Universitario 2026

Juan Manuel Ostoja también reveló algunos detalles de lo que se viene para esta nueva edición del CADE Universitario. “Los asistentes serán 750 jóvenes escogidos por cada universidad, quienes son los mejores alumnos de sus respectivos centros de estudio. Se busca que todos ellos asuman un propósito con el Perú y tomen acción”, explicó.

Juan Manuel Ostoja, presidente de CADE Universitario 2026, sostuvo a El Comercio que es importante que los jóvenes universitarios participen activamente en la sociedad civil.

“Dentro del concepto de democracia, abordaremos ciudadanía, el fortalecimiento de las instituciones, la necesidad de respetar el Estado de derecho, la libertad de prensa, la libertad económica, el rol de la inversión privada en la generación de empleo y el desarrollo del país, y más”, agregó.

El principal objetivo al que esperan llegar con esta edición del CADE es que “los estudiantes se den cuenta de que su voz importa y que no basta con reflexionar. Hay que actuar y asumir liderazgo. Queremos que den el siguiente paso promoviendo ideas, defendiendo principios y comprometiéndose con el país”.

Además, Ostoja confirmó que piensan ir más allá, y es que luego de este encuentro van a desarrollar un evento multitudinario para este 27 de mayo, también en la Escuela Militar “Coronel Francisco Bolognesi”. “Se trata de un conversatorio entre jóvenes universitarios y los dos candidatos para la segunda vuelta de las Elecciones 2026. Este evento masivo tendrá a cientos de jóvenes de manera presencial, pero también a muchos más conectados vía televisión abierta y canales digitales”, comentó.

“Será una oportunidad para que los jóvenes puedan informarse, escuchar, cuestionar y así ejercer un voto informado; estamos ampliando el alcance justamente para que más jóvenes puedan hacerlo”, agregó.

El principal objetivo que se espera alcanzar con esta edición del CADE es que los estudiantes se den cuenta de que su voz importa, tal como ocurrió con participantes de ediciones pasadas, entre ellos Esteban Daniel Toribio (centro). / ANTHONY NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Del mismo modo, espera que con este encuentro los candidatos realmente escuchen las opiniones y requerimientos de los jóvenes, y que estos últimos “se conviertan en guardianes de la gobernabilidad”.

“Cada joven, siendo líder, puede impactar en otros jóvenes. Asimismo, la mayoría de jóvenes universitarios peruanos son primera generación (primeros de su familia nuclear en asistir a una universidad), por lo que no solo impactan en su entorno de amigos, sino también en toda su familia. Así el impacto es mucho mayor (...). Entendemos que construir valores democráticos en toda una generación es un trabajo de mediano a largo plazo, pero creemos que estamos generando un impacto positivo y nos proyectamos siempre a traspasar el contexto electoral, para que durante muchos años se construya un país más desarrollado a través del liderazgo juvenil”, concluyó.