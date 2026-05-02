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Resumen

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Este 6, 7 y 8 de mayo se desarrollará la edición número 31 del CADE Universitario en la Escuela Militar “Coronel Francisco Bolognesi”, en Chorrillos. El encuentro, organizado por IPAE Acción Empresarial, reunirá a 750 jóvenes líderes de distintas universidades públicas, privadas e institutos de todas las regiones del Perú para reflexionar, inspirarse y tomar acción sobre la realidad nacional. Ahora, en el contexto electoral, el evento cobra mayor relevancia. Así lo señaló Juan Manuel Ostoja, presidente de CADE Universitario 2026, quien sostuvo en diálogo con El Comercio que es importante que los jóvenes universitarios participen activamente en la sociedad civil.

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