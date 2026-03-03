La empresa Cálidda informó que, tras dos días de la emergencia registrada en el sistema de transporte de gas natural operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), el abastecimiento en Lima y Callao ha sido priorizado para usuarios residenciales, comerciales y el transporte público masivo que funciona únicamente con gas natural vehicular (GNV).

La medida responde a la disposición del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que estableció el racionamiento del recurso con el objetivo de garantizar el suministro a familias, hospitales, comedores populares y otros servicios esenciales.

En consecuencia, no podrán cargar GNV en los grifos los vehículos particulares, taxis, mototaxis, coaster, combis, minivanes y, en general, aquellas unidades que cuenten con la opción de utilizar combustibles alternativos como diésel o gasolina.

Cálidda confirma restricción de GNV para autos particulares y taxis. (Foto: Andina)

Cálidda precisó que la emergencia no se originó en su sistema de distribución, sino en la infraestructura de transporte operada por TGP. No obstante, indicó que viene trabajando de manera permanente y coordinada con la empresa y con las autoridades competentes para cumplir con el racionamiento dispuesto mientras se ejecutan las reparaciones.

Según lo estimado por TGP, los trabajos para restablecer el sistema tomarían alrededor de 14 días desde el inicio de la emergencia.

La compañía agradeció a las industrias y estaciones de servicio que vienen acatando las restricciones dictadas por el Gobierno y exhortó a aquellas que aún no lo hacen a cumplir con lo establecido para evitar sanciones y mayores limitaciones.

Finalmente, Cálidda lamentó los inconvenientes generados por la situación y reiteró su compromiso con la seguridad y la transparencia. Asimismo, invocó a los usuarios de Lima y Callao a realizar un uso prudente y responsable del gas natural mientras se mantenga la emergencia.

