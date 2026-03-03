Resumen

Suministro de gas en Lima y Callao se concentra en sectores esenciales tras avería. (Foto: Andina)
La empresa Cálidda informó que, tras dos días de la emergencia registrada en el sistema de transporte de gas natural operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), el abastecimiento en Lima y Callao ha sido priorizado para usuarios residenciales, comerciales y el transporte público masivo que funciona únicamente con gas natural vehicular (GNV).

