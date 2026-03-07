La empresa distribuidora de gas natural Cálidda informó que, durante el estado de emergencia generado por la restricción en el sistema de transporte operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), se priorizará el abastecimiento de hogares, transporte público masivo y servicios esenciales en Lima y Callao.

La medida responde a las disposiciones adoptadas por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para asegurar los volúmenes necesarios de gas natural ante la contingencia registrada en el sistema de transporte del recurso.

A través de un comunicado, la compañía precisó que, a seis días de haberse producido la emergencia, las autoridades establecieron un orden de priorización para garantizar el suministro durante los 14 días que durará esta medida excepcional.

De acuerdo con lo dispuesto, el primer nivel de prioridad corresponde al abastecimiento de hogares y comercios, incluidos servicios esenciales como hospitales, clínicas y comedores populares.

En segundo lugar se priorizará a las unidades de transporte cuyo motor solo funciona con gas natural vehicular (GNV). Entre ellas figuran el transporte público masivo de pasajeros —sin incluir taxis, combis, coasters ni mototaxis—, así como camiones compactadores de basura que brindan servicio a municipalidades y camiones cisterna que transportan combustibles o pertenecen a empresas dedicadas a su producción.

El tercer nivel de prioridad corresponde a industrias esenciales vinculadas a la salud pública, como aquellas que proveen insumos o servicios a hospitales, clínicas y farmacias.

Asimismo, se contempla a las empresas generadoras eléctricas que no formen parte del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), siempre que cuenten con autorización previa del Comité de Operación Económica del Sistema (COES).

El quinto nivel de prioridad incluye servicios de impresión de planillones y cédulas de votación, además de otros insumos necesarios para el desarrollo de las elecciones presidenciales del 2026.

Cálidda indicó que las industrias vinculadas a la salud pública que requieran ser incluidas dentro de esta priorización deberán ser evaluadas y aprobadas por el Minem, conforme a lo establecido en la Resolución Directoral N.º 026-2026-MINEM/DGH.

La empresa agregó que estas restricciones buscan asegurar que el volumen disponible de gas natural sea suficiente para abastecer a los sectores considerados prioritarios durante el periodo de emergencia.

Asimismo, precisó que la contingencia no es atribuible a su operación, aunque indicó que mantiene coordinación permanente con Transportadora de Gas del Perú y con las autoridades competentes para enfrentar la situación.

Finalmente, la compañía exhortó a los usuarios a realizar un uso prudente, responsable y solidario del gas natural, utilizándolo únicamente para lo estrictamente necesario mientras se restablece el suministro.

