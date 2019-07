Callao: delincuentes armados asaltaron a Miguel Rebosio dentro de barbería

El exfutbolista Miguel ‘Conejo’ Rebosio fue víctima de la delincuencia cuando se atendía en una barbería, ubicada en la urbanización Luis Germán Astete, en el distrito de La Perla (Callao). Ocurrió durante la tarde del último martes.



Una cámara de seguridad instalada en el interior del local captó el preciso momento en que dos sujetos con armas de fuego ingresan a la barbería y arrebatan las pertenencias de todos los clientes.

De acuerdo a la información de ATV+, Miguel ‘Conejo’ Rebosio indicó que estos delincuentes le robaron un monto aproximado de 1.500 soles, tarjetas de créditos y un celular moderno.

Además, señaló que fue a la comisaría del sector para denunciar el hecho. El exfutbolista criticó la inseguridad y pidió más acciones de las autoridades.

“Estoy tranquilo. Gracias a Dios no pasó nada, pero la inseguridad está en todos lados. Lo material se recupera, la vida no. En ese momento solo pensaba que no hagan nada a nadie de los que estaban ahí”, señaló ‘Conejo’ Rebosio para ATV+.

Agregó que cuando llegó a la comisaría habían dos mujeres, quienes indicaron que ellas también fueron víctimas de la delincuencia por parte de los mismos sujetos que asaltaron la barbaría.



“Cuando fui a la comisaria, me encuentro con dos chicas quienes también fueron víctimas por los mismos sujetos. Una de ellas dio la placa del transporte que usaron para huir”, indicó el exfutbolista.