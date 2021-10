A plena luz del día, tres delincuentes encapuchados y armados asaltaron en el Callao a un padre de familia en la puerta de su casa y, tras amenazarlo de muerte, se llevaron una camioneta de propiedad de la empresa en la que labora. Las cámaras de seguridad captaron el violento atraco.

El hecho ocurrió esta mañana en la urbanización Bocanegra. Godofredo Morales Ponte se disponía a salir de su casa a su centro de trabajo en la camioneta Toyota de color blanco, de placa BlK-911, pero fue interceptado por dos sujetos que le apuntaron con pistolas y amenazaron con matarlo, informó la Policía.

Uno de los asaltantes hizo correr al hombre hacía un parque con el fin de amedrentarlo y no intente nada mientras el otro tomó el volante de la camioneta y fugaron. Todo ocurrió en contados 30 segundos.

“Yo me iba a mi trabajo. Tenía que recoger a dos ingenieros de las obras. Abro la puerta del lado derecho para dejar mis cosas y abrí la ventana que estaba cerrada. Me doy la vuelta a la camioneta. Abro la puerta del lado del timón y saco un cono que lo había dejado ahí para ponerlo en la tolva y, cuando me siento para encender la 4X4, me percato que venía un auto negro”, declaró el agraviado en Canal N.

“La unidad se estacionó delante de mí (el auto de los delincuentes). Miro y eran dos encapuchados que me apuntaban con pistolas y me decían que baje del carro. Abrí la puerta y corrí hacía un parque”, relató Morales, quien sufrió un shock nervioso.

Los hampones también apuntaron a la esposa y a la madre del trabajador, quienes, desde la ventana del segundo piso de la casa, fueron testigos del violento asalto.

El atraco fue denunciado en la comisaría de Bocanegra. Los agentes realizaron operativos por la zona, pero el vehículo no fue ubicado.

