Dos trabajadoras son denunciadas por presuntamente haber robado sistemáticamente cerca de S/100 mil de una casa de cambio y envío de dinero, ubicado en el Jirón Cusco, en el Callao.

De acuerdo con América Noticias, las mujeres identificadas como Linda Zapata y Araceli Obregón anulaban las transacciones (pagos de servicio) que realizaban en el día para quedarse con el dinero de los clientes.

Fue el 1 de diciembre que el dueño del local Moisés Ruiz se percató del desfalco de dinero. “El sábado me llegó un reporte de que ellas me debían entregar el monto de S/23 mil (de las ganancias del día)", contó. No obstante, cuando fue al establecimiento se percató que el monto era mayor. “Había una diferencia de casi S/15 mil”, explicó. “Fue ahí que me di cuenta que estaban anulando los recibos”, agregó.

Asimismo, indicó que en su otro negocio ubicado en el Jr. Sáenz Peña (también una casa de cambio) faltaban S/25 mil que era su capital. Debido a la malversación del dinero, varios clientes se vieron afectados porque sus recibos no fueron pagados.

“El día 22 de noviembre pagué mi recibo de teléfono y hasta la fecha no tengo línea. Ya me cortaron el servicio. Llamé a la empresa y me dijeron que debía y que no había pagado”, detalló una de las agraviadas, quien llegó hasta el local para que solucionen su caso.

Ante esta situación, el dueño del negocio se comprometió en asumir el pago de todos los recibos que fueron anulados. “Ese dinero lo tengo que poner yo y pido disculpas a los clientes”.

robo sistemático

Enviaban dinero a Colombia

Linda Zapata y Araceli Obregón no solo habrían robado sistemáticamente casi S/100 mil, sino que también enviaban dinero a Colombia sin seguir los protocolos para evitar el lavado de activos. Según informó Moisés Ruiz, las mujeres usaban su DNI para enviar dinero a dicho país a ciudadanos venezolanos. América Noticias indicó que la remesa enviada sería de un millón de soles.

“Por esas transacciones el Wester Union cerró mi negocio (ubicado en el Jr. Sáenz Peña) e investiga las malversaciones", señaló el agraviado. “Yo confíe en las mujeres. Como eran jóvenes les di la oportunidad. Ellas han trabajado hasta noviembre normalmente. No sabía que en lo oscuro hacían cosas ilegales”, indicó.

Vale precisar que ambas mujeres están no habidas. El caso es investigado por agentes policiales de la Depincri del Callao.