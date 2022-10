Un sujeto que fue detenido por tenencia ilegal de droga, en el Callao, no encontró mejor situación para demostrar su talento con el rap y cantó un par de rimas al interior de la comisaría.

Según videos policiales registrados, el involucrado - identidad no revelada - no tuvo reparos en rapear frente a la Policía. “Ando improvisando y no se por qué me quiere llevar la Dirandro”, rapeó en una línea.

“Yo soy cantante, abre el Facebook y me vas a ver. Gracias a Dios tengo a mi padre que siempre me provee... Yo lo que hago, represento a mi barrio, incondicional, pero lo que hago es que si ando improvisando y no se por qué usted me quiere llevar la Dirandro ”, señaló.

Mujer armada

La Policía también detuvo a otras personas durante el operativo realizado en las zonas más peligrosas del Callao. Una joven, identificada como Ashly Vinces, fingió ser menor de edad y no supo explicar cómo es que tenía una pistola 9 milímetros.

“En las organizaciones criminales del primer puerto también utilizan a las mujeres para traer las armas de fuego, porque suponen que por su condición no van a ser intervenidas por los efectivos”, declaró el coronel PNP Miguel Angel Bolaños, jefe de la Divues Callao.

De lado, en el jirón Miró Quesada, los agentes hallaron cientos de ‘ketes’ y envoltorios de cocaína en una vivienda. “Los clanes familiares que se disputan la venta de droga utilizan a los menores de edad que han cambiado los libros por las armas”, agregó la autoridad policial.