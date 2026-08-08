Zegarra Cuadros había sido incluido por el Ministerio del Interior en el Programa de Recompensas y figuraba entre los delincuentes más buscados del país. Composición: El Comercio.
Zegarra Cuadros había sido incluido por el Ministerio del Interior en el Programa de Recompensas y figuraba entre los delincuentes más buscados del país. Composición: El Comercio.
Por Redacción EC

Un ataque armado registrado en la segunda cuadra de la avenida José Gálvez, en la zona limítrofe entre Bellavista y La Perla, terminó con la muerte de Giancarlos Zegarra Cuadros, de 44 años. El hombre fue baleado mientras conducía un automóvil gris de placa CNJ279.

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