Un ataque armado registrado en la segunda cuadra de la avenida José Gálvez, en la zona limítrofe entre Bellavista y La Perla, terminó con la muerte de Giancarlos Zegarra Cuadros, de 44 años. El hombre fue baleado mientras conducía un automóvil gris de placa CNJ279.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima fue interceptada por un sujeto que se movilizaba a bordo de una motocicleta. El atacante habría efectuado varios disparos contra el vehículo, algunos de los cuales alcanzaron a Zegarra Cuadros y le provocaron la muerte.

Feroz 'Careca' fue abatido de más de veinte balazos. (Foto: Portal Callao)

Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional y peritos de criminalística acudieron a la escena para recoger evidencias y realizar las diligencias correspondientes. En el automóvil se contabilizaron más de 10 impactos de bala, mientras el cuerpo de la víctima permanecía en el interior de la unidad.

Un representante del Ministerio Público también llegó al lugar para iniciar las diligencias de ley y determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

‘Careca’ figuraba entre los más buscados

Según el primer reporte policial consignado sobre el caso, Zegarra Cuadros tenía antecedentes policiales y penales. El hombre, conocido como ‘Careca’, había sido incluido por el Ministerio del Interior en el Programa de Recompensas y figuraba entre los delincuentes más buscados del país.

Por información que permitiera su captura, las autoridades ofrecían una recompensa de S/ 50 mil.

De acuerdo con información difundida por el Estado y medios de comunicación en 2017, Zegarra Cuadros había escapado del penal de Lurigancho en junio de 2013 y permaneció prófugo durante varios años. En ese momento, las autoridades lo vinculaban con investigaciones por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, además de robo agravado.

La orden de requisitoria contra ‘Careca’ recién se activó el 24 de enero último, es decir, el mismo día en que fue detenido. El delincuente es requerido por el Primer Juzgado de Trujillo por el delito de robo agrav

Posteriormente, en enero de 2017, fue capturado luego de resultar herido durante un asalto frustrado ocurrido en Miraflores. En aquella oportunidad se informó que formaba parte del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.

Presunto atacante fue intervenido

A diferencia de otros hechos recientes registrados en el Callao, en este caso la Policía Nacional logró intervenir y detener al presunto autor de los disparos.

El intervenido fue trasladado a la comisaría de Bellavista, donde se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer su presunta participación en el asesinato de Zegarra Cuadros.

Menor de 17 años sería el presunto asesino de Giancarlo Zegarra Cuadros. Durante la intervención, el menor resultó herido de bala en el brazo izquierdo y fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión. Foto: Mininter



