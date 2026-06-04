Resumen

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De acuerdo a la alerta de la Policía, al momento de su desaparición, Aixa Tucto Villalobos vestía un pantalón de licra negro, una chompa del mismo color, un bividí azul y zapatillas de tonalidad beige. Foto: Difusión/composición GEC
De acuerdo a la alerta de la Policía, al momento de su desaparición, Aixa Tucto Villalobos vestía un pantalón de licra negro, una chompa del mismo color, un bividí azul y zapatillas de tonalidad beige. Foto: Difusión/composición GEC
Por Redacción EC

Una joven de 18 años, identificada como Aixa Tucto Villalobos, se encuentra desaparecida desde el último lunes 1 de junio. Su padre Jorge Tucto comentó que su hija salió de su vivienda, ubicada en el jirón Mendiburu, en el distrito de San Martín de Porres, con dirección a la Universidad Nacional del Callao, donde cursa la carrera de Ingeniería Física.

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