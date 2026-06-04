Una joven de 18 años, identificada como Aixa Tucto Villalobos, se encuentra desaparecida desde el último lunes 1 de junio. Su padre Jorge Tucto comentó que su hija salió de su vivienda, ubicada en el jirón Mendiburu, en el distrito de San Martín de Porres, con dirección a la Universidad Nacional del Callao, donde cursa la carrera de Ingeniería Física.

A través de una comunicación con el Rotafono de RPP Noticias, el progenitor explicó que habitualmente Aixa, al terminar sus clases, se encaminaba a la casa de su tía ubicada en el mismo distrito. Sin embargo, nunca llegó a dicho inmueble, lo que encendió las alarmas entre sus parientes tras confirmarse que se retiró de la universidad a la 1:00 p. m.

PUEDES VER: JNE despliega estrategia nacional para prevenir conflictos y garantizar la integridad de la segunda vuelta electoral

Familia cuestiona la respuesta policial y pide acceso a cámaras

Jorge Tucto denunció que no percibe un respaldo efectivo por parte de la Policía Nacional. Según contó, acudió a la comisaría de Condevilla para dar seguimiento a la denuncia por desaparición, pero en la dependencia policial le indicaron que el agente encargado del caso se encontraba en su día de descanso y que debían esperar su retorno para continuar con las diligencias pertinentes.

Ante esta situación, el progenitor hizo un llamado público a las autoridades municipales de Bellavista y a los directivos de la Universidad Nacional del Callao para que faciliten los registros de las cámaras de videovigilancia de la zona. “Pido a las autoridades de Bellavista que me apoyen con las cámaras de vigilancia y que se haga un seguimiento para ver con quién estuvo. Por favor, ayúdenme con la ubicación de mi hija. Toda mi familia está preocupada por ella”, declaró.

La familia ha inspeccionado hospitales y la morgue de la ciudad sin obtener resultados positivos. Foto: extraída de Instagram/RPP

Con estas imágenes, la familia busca reconstruir el recorrido que realizó la estudiante tras abandonar el campus universitario y determinar si se encontraba acompañada al momento de su desaparición. La familia ha inspeccionado hospitales y la morgue de la ciudad sin obtener resultados positivos.

Características físicas

De acuerdo a la alerta de la Policía, al momento de su desaparición, Aixa Tucto Villalobos vestía un pantalón de licra negro, una chompa del mismo color, un bividí azul y zapatillas de tonalidad beige.

Respecto a sus características físicas, la joven mide 1.68 metros, tiene tez mestiza, contextura robusta, ojos castaños oscuros, nariz recta y el cabello rizado teñido de rojo.

La universitaria salió de su domicilio con dirección a la Universidad del Callao y hasta la fecha no ha retornado a casa. Foto: PNP

canales de ayuda

Cualquier persona que tenga información fidedigna que ayude a localizar a la estudiante, puede comunicarse al número 947 322 108, o mediante el canal oficial de la Policía Nacional del Perú marcando el 114.