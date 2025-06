El nuevo aeropuerto está pensado para recibir hasta a 40 millones de pasajeros anualmente, buscando competir de igual a igual con sus pares de Sao Paulo y Bogotá, actuales líderes aeroportuarios en la región.

Y una pieza clave para conseguirlo fue la cooperación internacional, especialmente de Alemania, país desde el que llegó el 80% de la inversión para la construcción de la megaobra.

“El nuevo aeropuerto internacional es el prerequisito para establecer al Perú como un hub aéreo en la región y ahora el cielo es el límite”, destaca la embajadora alemana en el país, Sabine Bloch, durante una conversación con El Comercio en la que resaltó las nuevas puertas que abre esta exitosa cooperación bilateral.

- Estamos ante la mayor inversión alemana en el Perú, ¿a cuánto asciende la cifra?

Sí, la cifra es de 1,6 mil millones de dólares. Lima Airport Partners (LAP) es el operador del aeropuerto desde el 2001 y la estructura de los socios accionistas es un poco compleja. La empresa alemana Fraport AG, que es el operador del aeropuerto de Frankfurt y está presente en otros 30 aeropuertos del mundo, tiene un 80% de participación financiera mientras que el 20% restante lo tiene la International Finance Corporation, que es parte del Banco Mundial. Pero en Fraport, a su vez, el 31% de sus acciones son del estado federal de Hesse, el 21% de la ciudad de Frankfurt y el 8,4% de la aerolínea Lufthansa. El aeropuerto es uno de los proyectos más importantes del país y se le suele comparar con Chancay, pero hasta ahora la inversión del puerto es menor. Cuando se termine el puerto de Chancay será más grande, pero en este momento ambos compiten en cuanto a inversión.

- ¿Qué criterios se tomaron en cuenta para que Alemania decidiera involucrarse en este proyecto?

No fue una decisión del gobierno federal como tal, sino de Fraport, que reconoció el gran potencial que ofrece el sector aéreo en el Perú. Por un lado, es un país con reconocidas culturas milenarias, con costa, sierra y parques naturales en la selva, con artesanía y una gastronomía excepcional. Al mismo tiempo, el Perú se abrió al comercio y a la inversión internacionales. ofreciendo interesantes oportunidades de negocio para empresas alemanas, europeas e internacionales. Y finalmente, Alemania ha acompañado al desarrollo del Perú con cooperación técnica y financiera desde hace más de 60 años. Ahora el balón está en el punto de penalti, dependerá de las políticas del gobierno convertirlo en gol posicionando las regiones del Perú como destinos turísticos - culturales, pero sobre todo como destino comercial atractivo para más inversiones

- ¿Qué es lo que más le ha gustado a usted de esta obra?

Me alegra mucho que sea una nueva infraestructura más segura, moderna y de clase mundial. Algo que personalmente me llamó mucho la atención es que cuenta con más de mil aisladores sísmicos, uno siempre piensa que puede pasar si sucede un sismo fuerte en Lima y me alegra que se haya tomado en cuenta para esta construcción especial.

- ¿Cómo vio el principal inversionista que la inauguración se retrasa en dos oportunidades?

El proceso ha durado varios años, casi veinte, así que al final si se inauguraba en diciembre del año pasado, en marzo de este año o ahora no había mucha diferencia. Tengo entendido que se debió al problema con los accesos pero que funcionará con los puentes temporales hasta que estén los definitivos. Ahora estamos contentos con que esté listo.

- El bloque europeo también tiene proyectos para el manejo y tratamiento de las aguas, transporte efectivo e incluso en los ferrocarriles en el Perú y Latinoamérica, ¿a qué responde el interés en la región?

El aeropuerto es uno de los proyectos más grandes e importantes de la iniciativa europea llamada Global Gateway que busca impulsar las alianzas público-privadas. Esta es una iniciativa relativamente nueva, tiene apenas tres años, y ofrece toda la experiencia y competencia técnica de las empresas y de la cooperación europea para ayudar a cerrar las brechas de inversión en infraestructura que hay en el Perú y en otros países. Las áreas principales son salud, digitalización responsable, agua y saneamiento, protección del clima y energía, transporte sostenible y minería formal y responsable. Actualmente en el Perú hay otros proyectos.

- ¿Cuáles son?

La implementación de planes de movilidad urbana en Arequipa y Trujillo, la nueva línea de transmisión eléctrica de 500 kilovatios entre Perú y Ecuador, y varias plantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes ciudades.

- El Perú vive sumido en constantes crisis políticas e inestabilidad, ¿eso perjudica de alguna forma este tipo de alianzas con su país o con la Unión Europea?

En el Global Gateway no lo hemos visto, en estos tres años solo hemos visto un interés del Perú y otros países para que avancen estos proyectos.

- ¿Hay otros proyectos en el Perú que despierten el interés alemán?

Creo que con la puesta en marcha del aeropuerto llegarán varios efectos positivos. Primero a nivel local porque se espera la generación de 121 mil nuevos empleos directos e indirectos, muchos de ellos en el Callao; además, se espera un aporte en conjunto de 1.500 millones de dólares al PBI peruano. También se espera un efecto indirecto en las relaciones económicas bilaterales, Fraport es una empresa importante de Alemania y en las Cámaras de Comercio o en las diferentes reuniones los empresarios hablan. Si el CEO de Fraport que vendrá a la inauguración le cuenta a sus colegas que todo salió bien en el proyecto que hicieron en el Perú será la mejor referencia para nuevas inversiones.

- Entiendo que también tienen interés en participar de los proyectos ferroviarios peruanos, ¿qué nos podría adelantar al respecto?

Sí. Alemania tiene la red ferroviaria más grande de Europa, tenemos 39 mil kilómetros de vías férreas y mucha experiencia en el sector. La primera línea alemana fue construida en 1835, hace 190 años, así que la experiencia es grande. La empresa encargada de ello, Deutsche Bahn, es prácticamente estatal porque se considera infraestructura crítica. Y Deutsche Bahn ya ha llevado a cabo varios proyectos en Latinoamérica, sobre todo en México, Colombia y Brasil. En el Perú aún no ha participado pero se encuentra postulando a las convocatorias actuales, sobre todo para la línea Lima - Ica, tenemos la esperanza de que ojalá gane la propuesta alemana. Pero después también habrá interés en los otros proyectos, nosotros también tenemos experiencia construyendo vías sobre montañas, recordemos que las tuneladoras usadas para el Metro de Lima son alemanas.

- ¿El Global Gateway, y en general la mirada europea en Latinoamérica, tiene que ver con la influencia que viene ganando China en la región?

Es independiente de ello, pero tampoco somos ingenuos y vemos lo que China está haciendo. Acá, por ejemplo, con el aeropuerto de Chancay. Pero desde Europa siempre hubo mucha inversión en infraestructura solo que no veía todo en una sola imagen, ahora las ideas van más allá. Por ejemplo, Países Bajos está en el puerto del Callao, ahora Alemania está en el aeropuerto y hay una idea de desarrollar un hub logístico más eficiente conectando a ambos, tal como se hace con el puerto de Rotterdam, el más grande de Europa, y Shiphol Airport en Amsterdam. Así que ¡sigamos construyendo juntos!