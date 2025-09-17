Lima Airport Partners informó que en las últimas 48 horas el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez recibió tres falsas amenazas de bomba, los mismos que generaron pánico y retrasos en sus operaciones.

“Estos actos, además de generar alarma y retrasos en la operación, constituyen un delito de acuerdo con el Código Penal (Delitos contra la seguridad pública y Delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos)”, indicó LAP en un comunicado.

La última comunicación sobre estos hechos fue el último 15 de septiembre, en el que se comunicó que el personal de UDEX de la Policía acudió al aeropuerto y tras las indagaciones los viajeros de un vuelo de Latam hacia Juliaca pudieron continuar su viaje.

Sin embargo, estas acciones implican la activación de protocolos de emergencia y la movilización de personal especializado para descartar estas amenazas de bomba.

Comunicado de LAP

“Desde Lima Airport Partners, reafirmamos que la seguridad de nuestros pasajeros, usuarios y colaboradores es nuestra máxima prioridad; por lo que cada alerta es atendida de manera inmediata y con total seriedad, activando los protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades competentes”, señaló LAP.

Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y a no incurrir en este tipo de conductas ilícitas, “que afectan la experiencia de viaje de miles de personas”.

