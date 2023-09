El km 3,5 de la avenida Néstor Gambetta es uno de los puntos con más siniestralidad en el distrito de Ventanilla. El pasado 12 de agosto, tres personas resultaron heridas luego de que un camión se descarrilara en este punto e impactara contra dos mototaxis y un módulo de vigilancia municipal. Al interior de este último se encontraba una trabajadora del municipio. Los tres afectados fueron trasladados a una clínica cercana, mientras que el conductor del vehículo pesado fue llevado a la comisaría del sector.

Este no ha sido el único accidente ocurrido en esta zona de la Av. Néstor Gambetta. La razón principal es el estado de deterioro y abandono en el que se encuentra, así como la inoperancia de las autoridades para su reparación. A la altura del km 3,5, existe un forado debajo de la pista que ha dejado un carril (sentido sur a norte) prácticamente en el aire. Este colinda con un arenal, sin ningún tipo de separación. Gran parte del muro que había ha cedido y caído producto de los constantes accidentes y la inestabilidad del suelo.

La avenida Gambetta es muy transitado por camiones y diversos vehículos pesados, lo que acrecienta el riesgo de que la pista colapse como en anteriores oportunidades. (Foto: Jorge Cerdán)

Por esta razón, solo un carril de la vía funciona para ambos sentidos, exponiendo a pasajeros, conductores de vehículos y vecinos de los asentamientos humanos aledaños. Vale precisar que la Av. Néstor Gambetta, que une Ventanilla con Puente Piedra y otras zonas del Callao, es una autopista con alta afluencia de tránsito, donde circulan gran cantidad de camiones y vehículos pesados todos los días. El paso de estos debilitaría cada vez más los cimientos de la avenida, sobre todo en horas punta.

A todo esto, se suma que en este punto la vía toma forma de una pequeña pendiente, lo que dificulta aún más el tránsito de unidades. Toda esta situación produce el cóctel perfecto para la ocurrencia de siniestros en este sector de la Av. Gambetta.

El Comercio recorrió esta zona y pudo comprobar el mal estado de la vía, así como la situación de abandono en la que se encuentra. En un extremo del carril de sentido de sur a norte se ubica un panel de color negro que bloquea el paso a los vehículos. Sin embargo, no se observó ningún tipo de trabajo u obra en la zona a fin de reforzar o reparar la estructura. En el lugar solo hay unos cuantos bloques de concreto y cúmulos de tierra, pero nada más

En un extremo del carril de sentido sur a norte se ubica un panel de color negro que bloquea el paso a los vehículos. (Foto: Jorge Cerdán)

¿Qué se espera para reparar la vía?

Debido a que la Av. Néstor Gambetta pertenece a la Red Vial Nacional, la entidad encargada del mejoramiento, mantenimiento y la rehabilitación de este tipo de vías es Provías Nacional, perteneciente al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

Vale precisar que la Red Vial Nacional la integran las carreteras de interés nacional formados por tres ejes longitudinales principales (de la costa, sierra y selva) y 20 transversales. Uno de estos últimos ejes es el denominado PE-20 (Carretera Lima -Ventanilla - Vía Callao a Canta), el cual lo integra toda la Av. Néstor Gambetta.

La vereda, el muro y parte de la pista ha cedido y caído a un terreno ubicado al lado de la vía, metros más abajo. (Foto: Jorge Cerdán)

En junio del 2018, Provías Nacional anunció que, en base a un estudio geológico realizado en dicho año, iba a proceder a construir muros de contención en el km 3,5 de la Av. Néstor Gambetta para evitar la pérdida de la plataforma y recuperar las condiciones de transitabilidad de la vía. Sin embargo, ese año no se concretó nada.

En el 2019, parte de la vía colapsó, generando la interrupción del tránsito en esta zona de Ventanilla. La Municipalidad del distrito, mediante sesión de concejo, declaró en emergencia la vía por el peligro que representaba. Ya en el 2020, empezaron los trabajos de rehabilitación. La obra comprendía un tramo de 150 metros y tenía una inversión de 2 millones de soles.

Aquí se puede observar cómo hay una parte de la plataforma que se encuentra prácticamente en el aire y con riesgo de desplomarse en cualquier momento. (Foto: Jorge Cerdán)

“De este modo garantizamos que la plataforma no se siga deslizando, lo que brindará una mayor tranquilidad a todos los vecinos del norte del Callao”, señaló el entonces titular del MTC Carlos Estremadoyro durante una supervisión a la obra. Sin embargo, tras un tiempo corto, los trabajos se paralizaron. Al día de hoy, todo sigue igual y la vía se debilita cada vez más.

Asimismo, la gestión del MTC del 2018 indicó que Provias Nacional, a través de la unidad gerencial de conservación, venía intensificando la colocación de señalización y dispositivos de seguridad necesarios a fin de mejorar la seguridad vial en el sector. Pese a ello, este Diario constató que actualmente no existe una señalización adecuada en la zona ni mucho menos elementos de seguridad que puedan brindar orientación a las unidades y protección a los peatones.

Por su parte, Provias Nacional informó a El Comercio que elaboró el expediente técnico “Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta – Callao, Recuperación del Tramo entre la Progresiva Km 03+818 al Km 04+110 (292 metros lineales)”, aprobado mediante RD N° 956-2022-MTC/20.

Asimismo, indicó que en marzo del 2023, tomó conocimiento de que el propietario de “un terreno colindante a la carretera realizó excavaciones en el talud inferior, afectando en 200 metros más aproximadamente la plataforma, lo que no estaba previsto en el diseño original”.

Provias Nacional sostuvo que apenas conoció esta afectación, sostuvo reuniones con sus diferentes áreas y con el propietario en cuestión para que pueda permitir el ingreso a sus terrenos y desarrollar el nuevo levantamiento topográfico. Detalló que este aceptó en mayo y que “inmediatamente se realizó el levantamiento topográfico el cual se encuentra al 100%”.

“Provias viene desarrollando un nuevo expediente del muro de suelo reforzado de Gambetta, cuya culminación está previsto para enero del 2024 aproximadamente”, resaltó.

Piden intervención de Provías

El alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, dijo a El Comercio que su actual gestión ha enviado los documentos correspondientes a Provias Nacional para que se reinicien los trabajos en la Av. Néstor Gambetta (km 3,5), pero no han tenido ninguna respuesta hasta el momento. Incluso, señaló que viene solicitando en reiteradas ocasiones sostener una reunión de trabajo con la ministra Paola Lazarte para solucionar este tema.

“Estamos perjudicados en ese sector porque la vía que ahora hay es ida y vuelta, solo funciona por único carril. El último oficio que he mandado ha sido el 15 de agosto para que me puedan dar alguna respuesta. En la última reunión que tuvimos en el mes de abril, nos dijeron que se iban a reiniciar los trabajos en el mes de mayo y hasta la fecha no se ha concretado. Lamentablemente no se hace nada”, indicó.

En este punto también se puede ver cúmulos de tierra y piedras, así como pedazos de mallas. No hay obras. (Foto: Jorge Cerdán)

El burgomaestre detalló que en los últimos años se han registrado muchos accidentes en ese sector de la Av. Néstor Gambetta. Asimismo, explicó que el mayor problema surge por el paso de vehículos pesados que salen del puerto del Callao con dirección hacia el norte, así como los que se dirigen en sentido sur hacia el puerto. Esto congestiona la avenida, más aún en horas punta.

“Al tener solo un carril de ida y vuelta nada más se forma un cuello de botella. Lo que también preocupa es que pese a ser una vía nacional, no cuenta con señalización y alumbrado público. Por las noches toda la Gambetta está prácticamente a oscuras y eso perjudica también a la seguridad ciudadana. En fin, el gran perjudicado es mi distrito porque la mayoría de los accidentes han sido justamente en ese sector del km 3,5″, sostuvo Vásquez.

La autoridad expresó que lo que tiene que hacer Provias “de manera inmediata” es tomar acciones y realizar mesas de trabajo con el municipio distrital, el provincial y regional. “Desconozco si es que hay un tema administrativo que esté entrampando la continuidad de las obras en esta vía. No creo que haya ningún inconveniente”, dijo el alcalde de Ventanilla.

La avenida Néstor Gambetta es utilizada por varios camiones y tráilers que salen del muelle del Callao o llegan a este. (Foto: Jorge Cerdán)

Agregó que lo único que se observa actualmente es una señalización que indica que solo se puede usar un solo carril de la avenida y que eventualmente personal del MTC parcha las pistas. Sin embargo, manifestó que esa no es la verdadera solución.

“Han transcurrido años y la situación está aún peor. Yo ya notifiqué, comuniqué a las entidades correspondientes, pero no hay respuesta. Entonces tendré que tomar otras acciones para que puedan contestar y explicarme en todo caso si hay algún inconveniente en la parte técnica”, resaltó el burgomaestre.

Otras voces reclaman

Richard Weinstein es una de las personas que tiene un terreno justo al lado de la avenida Néstor Gambetta. Él se ha visto perjudicado desde hace años por el mal estado de la vía, los continuos accidentes y derrumbes de partes de la estructura. En diálogo con El Comercio, comentó que en anteriores oportunidades han acudido ministros, funcionarios y han prometido rehabilitar la vía para ayudar a la transitabilidad y seguridad en la zona. Pero, al final, sostuvo que ninguno ha llegado a concretar sus promesas.

Por ello, Weinstein se ha visto en la obligación de él mismo con sus propios recursos levantar parte de un pequeño muro. “Dicen que sí harán obras y luego se van. Cuando viene la prensa prometen, pero no vuelven. No han hecho nada. Yo he tenido que hacer un pedazo del muro, no les interesa”, exclamó.

Explicó además que en este sector de la Av. Néstor Gambetta siempre se genera tráfico debido a la cantidad de vehículos, entre ellos, camiones y unidades de carga, que se conglomeran principalmente en horas punta.

“Se embotella el tráfico de manera horrible, hay choques, accidentes. Se han caído dos carros ya, de milagro no se han muerto los tripulantes. Hace un tiempo un niño se resbaló, se fue abajo y la tierra lo tapó. Felizmente había gente de nosotros trabajando y lo han salvado, pero hoy por hoy no hay nadie. Si se cae alguien se muere”, indicó.

Weinstein hizo un llamado a Provias para que atienda este problema y pueda tomar medidas pertinentes para el mantenimiento y reparo de esta importante avenida.