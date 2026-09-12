Un grave ataque armado fue perpetrado en el Callao en contra del cantante salsero Engerberth Tapia, cuando este viajaba en su camioneta junto a su menor hijo de solo nueve años. Los primeros reportes indican que ambos fueron heridos de bala.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:00 p.m. de este sábado 12 de septiembre en el cruce de la avenida Miguel Grau con el jirón Lord Cochrane, a pocas cuadras de la sede de la Región Policial Callao.

Según testigos, cantante fue perseguido desde el jirón Guisse y su camioneta fue alcanzada por las balas en las inmediaciones de la avenida Buenos Aires con el jirón Cochrane. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Según testigos, la persecución contra las víctimas inició en el jirón Guisse y terminó en el jirón Cochrane, pues Engerberth Tapia terminó chocando su vehículo.

En ese punto, dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta habrían efectuado varios disparos contra la camioneta, impactando al cantante y a su menor hijo.

En las imágenes difundidas por medios chalacos se visualiza que el menor es trasladado herido y ensangrentado, pero se hallaba consciente tras el ataque y posterior choque automovilístico.

El cantante y su hijo fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde reciben atención médica. Sin embargo, aún no se ha emitido información oficial sobre el estado de salud del menor.