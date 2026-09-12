Camioneta de cantante salsero fue atacada a balazos en el Callao. Foto: : Fernando Sangama / @photo.gec
Camioneta de cantante salsero fue atacada a balazos en el Callao. Foto: : Fernando Sangama / @photo.gec
Por Redacción EC

Un grave ataque armado fue perpetrado en el Callao en contra del cantante salsero Engerberth Tapia, cuando este viajaba en su camioneta junto a su menor hijo de solo nueve años. Los primeros reportes indican que ambos fueron heridos de bala.

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