Agentes de la PNP ya realizan las diligencias correspondientes en la zona. Foto: Buenos Días Perú captura video
Agentes de la PNP ya realizan las diligencias correspondientes en la zona. Foto: Buenos Días Perú captura video
Por Redacción EC

En la cuadra nueve del jirón Loreto de la provincia constitucional del Callao, el animador de orquestas de salsa identificado como Romario Cartagena, de 27 años, fue asesinado junto a una Lizbeth Chávez Guerrero tras una discusión con otro hombre durante una cevichada.

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