En la cuadra nueve del jirón Loreto de la provincia constitucional del Callao, el animador de orquestas de salsa identificado como Romario Cartagena, de 27 años, fue asesinado junto a una Lizbeth Chávez Guerrero tras una discusión con otro hombre durante una cevichada.

El crimen ocurrió la madrugada de hoy, lunes 26 de agosto, cuando el joven se encontraba departiendo con total normalidad junto a sus compañeros de trabajo. Incluso, había invitado a sus seguidores a acudir al evento.

Los afectados fueron llevados al hospital Daniel Alcides Carrión; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas de Cartagena y la fémina, fallecieron, mientras que otra persona también fue herida producto del tiroteo permanece con pronóstico reservado.

La Policía Nacional del Perú (PNP), señaló que hasta el momento se desconoce el motivo de la pelea. Al establecer un cerco en la escena del asesinato, hallaron hasta cinco casquillos de bala.

A través de redes sociales, la Municipalidad de Carmen de la Legua-Reynoso expresaron sus condolencias por el deceso de Cartagena a quien destacaron por “su talento y pasión por el arte y el entretenimiento”.

Estado de emergencia

Ayer, el Gobierno prorrogó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, para enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violenciae inseguridad que azotan el país. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 142-2026-PCM, publicado en la sección de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La norma contempla la restricción o suspensión del ejercicio de determinados derechos constitucionales durante la vigencia de la medida. Estos comprenden: