Asesinan a policía de 30 años tras interceptarlo en la puerta de su casa en Bellavista. (Foto: César Grados/@photo.gec)
Por Redacción EC

Un efectivo de la Policía Nacional del Perú fue asesinado a balazos la noche del martes en la puerta de su vivienda, ubicada en el cruce del jirón 2B con la avenida Insurgentes, en el distrito chalaco de Bellavista.

