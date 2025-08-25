Un trágico accidente se registró en la provincia constitucional del Callao. Un adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado por un tráiler en la avenida Néstor Gambetta, a la altura del paradero Las Brisas de Oquendo.
La víctima fue identificada como José Marcos Ruíz Chaname (67), quien se desempeñaba como albañil, según confirmó su familia a RPP.
Testimonios de familiares y vecinos
Javier Ruíz, sobrino del fallecido, indicó que, de acuerdo con la versión de los testigos, su tío habría perdido el equilibrio cuando caminaba por la berma. “Mi tío estaba saliendo con un acompañante y al parecer se ha resbalado… cae de espaldas y la parte de atrás del tráiler es la que lo golpea”, explicó.
En las imágenes de cámaras de seguridad de viviendas cercanas se observa al hombre tropezar y caer hacia la pista auxiliar de la avenida, momento en que la parte trasera del camión de carga lo impacta, provocando su muerte inmediata.
Conductor se dio a la fuga
La Policía Nacional confirmó que el conductor del tráiler no detuvo su marcha y se dio a la fuga. Agentes de la comisaría PNP Márquez acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, que luego fue trasladado a la morgue de Bellavista.
Las investigaciones continúan para dar con la ubicación del chofer y determinar las circunstancias exactas del accidente.
Número de emergencias
Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.
También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.
