Un trágico accidente se registró en la provincia constitucional del Callao. Un adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado por un tráiler en la avenida Néstor Gambetta, a la altura del paradero Las Brisas de Oquendo.

La víctima fue identificada como José Marcos Ruíz Chaname (67), quien se desempeñaba como albañil, según confirmó su familia a RPP.

Testimonios de familiares y vecinos

Javier Ruíz, sobrino del fallecido, indicó que, de acuerdo con la versión de los testigos, su tío habría perdido el equilibrio cuando caminaba por la berma. “ Mi tío estaba saliendo con un acompañante y al parecer se ha resbalado … cae de espaldas y la parte de atrás del tráiler es la que lo golpea”, explicó.

Adulto mayor fallece al ser embestido por tráiler en la vía Néstor Gambetta. (Foto: Captura / Ventanilla TV)

En las imágenes de cámaras de seguridad de viviendas cercanas se observa al hombre tropezar y caer hacia la pista auxiliar de la avenida, momento en que la parte trasera del camión de carga lo impacta, provocando su muerte inmediata.

Conductor se dio a la fuga

La Policía Nacional confirmó que el conductor del tráiler no detuvo su marcha y se dio a la fuga. Agentes de la comisaría PNP Márquez acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, que luego fue trasladado a la morgue de Bellavista.

Conductor de tráiler se da a la fuga tras atropellar a adulto mayor en el Callao. (Foto: Captura / Ventanilla TV)

Las investigaciones continúan para dar con la ubicación del chofer y determinar las circunstancias exactas del accidente.

