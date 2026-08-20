Por segunda vez balean a empresa Etmosa en La Perla, Callao, en menos de una semana. (América TV)
Por segunda vez balean a empresa Etmosa en La Perla, Callao, en menos de una semana. (América TV)
Por Redacción EC

Un ataque perpetrado por sicarios en motocicleta en La Perla, Callao, dejó herido de bala al conductor venezolano y a una pasajera de su unidad de la empresa de transporte Etmosa. Todo esto a plena luz del día y en medio de la avenida José Gálvez.

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