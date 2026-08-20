Un ataque perpetrado por sicarios en motocicleta en La Perla, Callao, dejó herido de bala al conductor venezolano y a una pasajera de su unidad de la empresa de transporte Etmosa. Todo esto a plena luz del día y en medio de la avenida José Gálvez.

El atentado ocurrió el miércoles alrededor de la 1:30 p.m. en la cuadra 17 de la Av. José Gálvez, cerca al límite con Bellavista. Dos sujetos en moto interceptaron la cúster de la empresa Etmosa y dispararon contra la cabina del chofer identificado como Julio José Poleo Figueras de 39 años.

Un bus de transporte público fue atacado a balazos en Bellavista. El conductor resultó herido y fue trasladado al hospital en estado estable. La Policía identificó al presunto autor y realizó operativos en tres inmuebles para ubicarlo, en medio de una serie de ataques recientes contra esta empresa.

La Policía Nacional del Perú y peritos de criminalística inspeccionaron el lugar para recoger casquillos e indagar los móviles del atentado. El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao analiza las cámaras de seguridad públicas y privadas para ubicar a los delincuentes, sospechándose que detrás de este ataque se encuentra el cobro de cupos de bandas criminales.

Por segunda vez balean a empresa Etmosa en La Perla, Callao, en menos de una semana. (América TV)

Por segunda vez balean a empresa Etmosa en La Perla, Callao, en menos de una semana. (América TV)

Tras el tiroteo, el chofer Poleo Figueras, de 39 años, y la pasajera Marlene Gutiérrez Silva, de 49 años, fueron evacuados de urgencia al Hospital Daniel Alcides Carrión. Ambos, quienes iban sentados en los sitios de piloto y copiloto respectivamente, permanecen bajo observación por las heridas de bala.

Los conductores de la línea Etmosa señalaron haber denunciado previamente las constantes amenazas que reciben en su recorrido habitual.

Segundo ataque contra Etmosa en el Callao en una semana

Este ataque criminal ocurre apenas cinco días después de otro atentado que sufrió la misma empresa Etmosa en el distrito de La Perla. El pasado 14 de agosto, un chofer de 71 años, identificado como Pedro Peralta Aguilar, fue baleado por delincuentes en la cuadra 16 de la avenida José Gálvez.

Por segunda vez balean a empresa Etmosa en La Perla, Callao, en menos de una semana. (América TV)

En aquella ocasión, dos sujetos en moto dispararon cuatro veces contra la cúster de Peralta, hiriéndolo en la mano y la nariz antes de fugar. Los choferes de Etmosa denuncian que sufren cobros de cupos de 20 soles diarios, reflejando el crítico asedio delictivo que enfrentan en sus rutas.