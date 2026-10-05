La mañana del domingo 4 de octubre, en plena jornada electoral, una balacera dejó gravemente herido a un hombre y a un niño de cinco años que fue alcanzado por una bala perdida. El hecho ocurrió en el sector M del distrito Mi Perú en la provincia constitucional del Callao, a espaldas de un colegio que fue centro de votación y frente de un complejo deportivo.

De acuerdo con información policial, la balacera se habría iniciado luego de una discusión dentro de un establecimiento comercial. En ese lugar se encontraba la víctima, identificado como Jesús David Ramos Huamán, de 27 años, quien recibió varios impactos de bala. Los disparos también alcanzaron a un menor, quién se encontraba jugando muy cerca del lugar.

Ramos Huamán fue trasladado de emergencia al Hospital de Ventanilla. Según la información difundida tras su ingreso al establecimiento, el hombre recibió cinco impactos de bala y permanece en estado crítico debido a la gravedad de sus heridas.

Una balacera en el distrito Mi Perú de la Provincia Constitucional del Callao deja a un hombre en estado crítico y a un niño de cinco años herido. (Foto: Captura de video / América Noticias)

El menor de cinco años, en tanto, fue llevado al Hospital Alberto Sabogal para recibir atención médica. El niño habría sido alcanzado por uno de los proyectiles durante el enfrentamiento, por lo que fue sometido a una evaluación médica luego de la intervención de los servicios de emergencia.

La Policía también intervino a varios hombres que se encontraban en las inmediaciones del lugar donde se produjo la balacera. Los sospechosos fueron trasladados a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), donde se realizan las diligencias correspondientes.

Asimismo, peritos de criminalística cercaron la zona y recogieron evidencias para reconstruir el ataque. En el lugar fueron encontrados 11 casquillos de bala, elementos que serán incorporados a la investigación policial y fiscal.

Una balacera en el distrito Mi Perú de la Provincia Constitucional del Callao deja a un hombre en estado crítico y a un niño de cinco años herido. (Foto: Captura de video / América Noticias)

El Ministerio Público y la Depincri continúan con las investigaciones para determinar qué originó la disputa, identificar a los responsables de los disparos y establecer las responsabilidades correspondientes.