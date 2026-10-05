Una balacera en el distrito Mi Perú de la Provincia Constitucional del Callao deja a un hombre en estado crítico y a un niño de cinco años herido. (Foto: Captura de video / América Noticias)
Una balacera en el distrito Mi Perú de la Provincia Constitucional del Callao deja a un hombre en estado crítico y a un niño de cinco años herido. (Foto: Captura de video / América Noticias)
Por Redacción EC

La mañana del domingo 4 de octubre, en plena jornada electoral, una balacera dejó gravemente herido a un hombre y a un niño de cinco años que fue alcanzado por una bala perdida. El hecho ocurrió en el sector M del distrito Mi Perú en la provincia constitucional del Callao, a espaldas de un colegio que fue centro de votación y frente de un complejo deportivo.

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