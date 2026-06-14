Resumen

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Cierran de manera parcial la avenida Elmer Faucett por obras de la Línea 4 del Metro de Lima. (Foto: Captura de video / Canal N)
Cierran de manera parcial la avenida Elmer Faucett por obras de la Línea 4 del Metro de Lima. (Foto: Captura de video / Canal N)
Por Redacción EC

Durante la mañana del domingo 14 de junio comenzó el cierre parcial de un tramo de la avenida Elmer Faucett, en la provincia constitucional del Callao, debido al avance de las obras de construcción de la Línea 4 del Metro de Lima. La medida forma parte de los trabajos de infraestructura que buscan ampliar la red de transporte subterráneo de la capital.

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