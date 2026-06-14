Durante la mañana del domingo 14 de junio comenzó el cierre parcial de un tramo de la avenida Elmer Faucett, en la provincia constitucional del Callao, debido al avance de las obras de construcción de la Línea 4 del Metro de Lima. La medida forma parte de los trabajos de infraestructura que buscan ampliar la red de transporte subterráneo de la capital.

El corte del tránsito vehicular inicia en el tramo ubicado desde la cuadra 2 de la avenida Elmer Faucett, a la altura de la intersección con avenida Argentina, en dirección al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Según pudo reportar Canal N en su reciente emisión, personal de la concesionaria a cargo de este proyecto ha colocado conos para impedir el ingreso de autos a la zona.

El tránsito no será interrumpido por completo, según destacaron las autoridades. La vía contraria de la avenida Elmer Faucett, en dirección al distrito de San Miguel, se habilitará temporalmente para permitir la circulación de vehículos en ambos sentidos.

Cabe destacar que la avenida Elmer Faucett es una de las más transitadas ya que da acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los vehículos que se dirijan hasta el terminal aéreo compartirán la misma vía durante el tiempo que dure el trabajo.

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Por otro lado, las autoridades a cargo del proyecto no han informado una fecha específica para la finalización de la obra ni para el levantamiento del plan de desvíos, hecho que ha generado una gran preocupación entre las personas que circulan por la zona; sin embargo, se espera que se revelen mayores detalles en los próximos días.

Finalmente, se conoció que el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao conectará de manera subterránea con el nuevo aeropuerto Jorge Chávez y con la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.