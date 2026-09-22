Niña de seis años perdió la vida en choque de motocicleta con una cúster en el Callao. Foto: Gaceta Perú TV
Niña de seis años perdió la vida en choque de motocicleta con una cúster en el Callao. Foto: Gaceta Perú TV
Por Redacción EC

Una niña de seis años perdió la vida luego de que la motocicleta en la que viajaba como pasajera chocara contra una cúster en la avenida Óscar R. Benavides, conocida anteriormente como avenida Colonial, en la urbanización Melitón Carbajal, en el Callao.

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