Una niña de seis años perdió la vida luego de que la motocicleta en la que viajaba como pasajera chocara contra una cúster en la avenida Óscar R. Benavides, conocida anteriormente como avenida Colonial, en la urbanización Melitón Carbajal, en el Callao.

Según las primeras versiones sobre el accidente, el impacto fue de gran intensidad y provocó la muerte de la menor en el lugar de los hechos. Además, la niña se desplazaba como pasajera en una motocicleta cuando se produjo la colisión con una cúster.

Debido a la violencia del impacto, la niña falleció en el acto. Hasta el momento, las circunstancias exactas que provocaron el choque son materia de investigación. Agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar y establecieron un perímetro de seguridad para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Asimismo, las autoridades realizaron las primeras pesquisas con el objetivo de determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes. Tras concluir las diligencias, el fiscal de turno dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central del Callao, donde se realizarán los procedimientos de ley.

Niña de seis años perdió la vida en choque de motocicleta con una cúster en el Callao. Foto: Gaceta Perú TV

Accidente generó congestión vehicular

Las diligencias policiales y fiscales obligaron a interrumpir temporalmente el tránsito en la avenida Óscar R. Benavides.

La restricción vehicular provocó congestión en la zona mientras las autoridades desarrollaban las investigaciones relacionadas con el fatal accidente.