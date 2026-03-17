Un ataque a balazos contra una unidad de transporte público dejó como saldo un conductor fallecido y un cobrador gravemente herido la noche del lunes 16 de marzo en el Callao.

El atentado ocurrió aproximadamente a las 9:50 p.m. en la cuadra 30 de la avenida Argentina, a la altura del centro comercial Minka. Las víctimas fueron trasladadas de emergencia a hospital local, donde posteriormente se confirmó el deceso del chofer debido a la gravedad de sus lesiones.

Una transportista denuncia con valentía la ola de violencia en Callao por extorsiones de bandas criminales como 'Los Chukis'. Habla del asesinato de choferes como Leoncio Sandoval y José Esqueche en av. Gambetta, amenazas constantes, protestas de colegas y la inacción de autoridades. Exige fin a la masacre que afecta a familias trabajadoras en Perú.

Sicarios balean y asesinan a un chofer en la Av. Argentina, y dejan grave a su cobrador. (Fotos: César.grados@photo.gec)

Tras el ataque perpetrado la noche del 16 de marzo, hoy martes diversos transportistas y compañeros de Espinoza León estacionaron sus unidades en la Av. Argentina cerca del cruce con Elmer Faucett como medida de protesta ante los ataques perpetrados contra diversas combis en las últimas semanas, las cuales atribuyen a bandas como Perú Unido y Alqaeda, según declararon a Latina Noticias.

“Ellos amenazan diciendo que si todos no nos reunimos y hacemos una bolsa para enviar, vamos a decir que somos 80, y si esos 80 no recaudan ese dinero para mandarlo diariamente, van a matar al azar, así esté pagando la víctima”, relató otro conductor.

Choferes y cobradores de empresas de transporte en la ruta Ventanilla-Callao realizan plantón en la avenida Néstor Gambetta en protesta por atentado armado contra cobradora. Los transportistas demandan protección policial y apoyo gubernamental ante ataques delincuenciales y extorsión.

Policías desplegan "Plan Cercoa" tras asesinato del chofer Darío Espinoza. (Fotos: César.grados@photo.gec)

Ola de asesinatos en el Primer Puerto

Este nuevo acto de sangre se suma al clima de inseguridad que golpea al Callao, donde el pasado jueves 12 de marzo se registró otro ataque a balazos que también dejó como saldo una mujer fallecida en otro atentado que también ocurrió en las inmediaciones del centro comercial Minka. Todo esto es parte de una escalada de atentados contra unidades de transporte público en la región, cuyos trabajadores denuncian ser blanco constante de bandas de sicarios vinculadas al cobro de cupos y la extorsión.

Ante esta situación, diversos gremios de transportistas han realizado jornadas de protesta y bloqueos en vías como la avenida Gambetta para exigir mayor protección.