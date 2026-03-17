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Sicarios balean y asesinan a un chofer en la Av. Argentina, y dejan grave a su cobrador. (Fotos: César.grados@photo.gec)
Sicarios balean y asesinan a un chofer en la Av. Argentina, y dejan grave a su cobrador. (Fotos: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Un ataque a balazos contra una unidad de transporte público dejó como saldo un conductor fallecido y un cobrador gravemente herido la noche del lunes 16 de marzo en el Callao.

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