Un sismo de magnitud 3.5 se registró la noche de este lunes 7 de setiembre en el Callao. (Foto: IGP)
Un sismo de magnitud 3.5 se registró la noche de este lunes 7 de setiembre en el Callao. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 3.5 se registró la noche de este lunes 7 de septiembre en el Callao, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales de comunicación oficiales.

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