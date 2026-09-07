Un sismo de magnitud 3.5 se registró la noche de este lunes 7 de septiembre en el Callao, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales de comunicación oficiales.

De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 10:29 p.m. y su epicentro se localizó a 13 kilómetros al oeste de la Provincia Constitucional del Callao.

De acuerdo con el IGP, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 48 kilómetros y se registró con una intensidad máxima de II-III en el Callao.

Además, el reporte del IGP determina las coordenadas geográficas del epicentro en una latitud de -12.03 y una longitud de -77.23.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0643

Fecha y Hora Local: 07/09/2026,22:29:53

Magnitud: 3.5

Profundidad: 48 km

Latitud: -12.03

Longitud: -77.23

Intensidad: II-III Callao

Referencia: 13 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/jtLvoRzxXb — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 8, 2026

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

¿Y para las mascotas?

La mochila debe contener agua, alimento balanceado, un plato portátil, correa, arnés y una manta ligera para cubrir sus necesidades inmediatas. Asimismo, debe incluir bolsas higiénicas y toallitas húmedas para mantener la limpieza durante la evacuación. Es importante contar con una copia de la cartilla de vacunación, los datos del veterinario y los medicamentos que el animal requiera.

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