Un hombre murió tras ser atacado a balazos en el interior de su vehículo mientras conducía. Producto del ataque, el conductor terminó estrellándose en una vivienda. El hecho ocurrió en la intersección de los jirones Venezuela y Ayacucho, en la provincia constitucional del Callao.

La víctima fue identificada como Kevin Anthony Paredes Alcázar, de 30 años. De acuerdo a RPP, sus familiares señalaron que se desempeña como taxista y que, al momento del ataque, se encontraba trasladando a cuatro presuntos menores de edad.

De acuerdo con el América Noticias, el conductor trasladaba a cuatro presuntos menores de edad, quienes habrían encañonado al taxista y le dispararon en el interior del vehículo. Luego, perdió el control y terminó estrellándose contra una vivienda de material noble.

Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos en el interior de su vehículo mientras conducía. (Foto: César.grados@photo.gec)

Tras el ataque, los adolescentes habrían abandonado el automóvil y escapado del lugar, de acuerdo con las declaraciones de los vecinos. Las circunstancias exactas del hecho y la identidad de los responsables deberán ser determinadas durante las investigaciones policiales.

Hasta el momento, no se han reportado otras personas heridas como consecuencia del choque. El taxista, en tanto, fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece bajo atención médica por las lesiones ocasionadas durante el ataque y posterior accidente.

Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos en el interior de su vehículo mientras conducía. (Foto: César.grados@photo.gec)

TE PUEDE INTERESAR: Tragedia en el Callao: niña de 6 años muere tras choque entre motocicleta y cúster

La Policía Nacional del Perú continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido en esta zona del Callao y determinar las responsabilidades correspondientes. Además, están en búsqueda de los agresores del conductor.

Inseguridad en Lima Metropolitana

De acuerdo a la última encuesta de Datum para El Comercio publicada en septiembre de 2026, el 76 % de los peruanos se siente inseguro en las calles de su ciudad. El año pasado, en abril de 2025, la percepción de inseguridad estaba en 86%, mientras la de seguridad en 13%.

SOBRE EL AUTOR