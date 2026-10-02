Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos en el interior de su vehículo mientras conducía. (Foto: César.grados@photo.gec)
Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos en el interior de su vehículo mientras conducía. (Foto: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Un hombre murió tras ser atacado a balazos en el interior de su vehículo mientras conducía. Producto del ataque, el conductor terminó estrellándose en una vivienda. El hecho ocurrió en la intersección de los jirones Venezuela y Ayacucho, en la provincia constitucional del Callao.

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