Transportistas del Callao anuncian paro regional por falta de seguridad frente a extorsiones. (Foto: FB/Prensa Chalaca)
Redacción EC

Las empresas de transporte público del , Ventanilla y Mi Perú han convocado un para este lunes 3 de noviembre, como medida de protesta para exigir acciones urgentes contra la que vienen afectando al sector en la región.

Un dirigente transportista, que prefirió mantener el anonimato, explicó que la decisión fue adoptada tras meses de denuncias sin respuesta efectiva por parte de las autoridades.

Hemos decidido organizarnos a nivel de la región, porque, si bien se trata de un problema que afecta a los transportistas de Lima y Callao, vemos que los representantes de Lima se conforman con promesas y levantan sus medidas, dejándonos sin solución alguna”, señaló a RPP.

Transportistas chalacos se suman a paro regional para exigir acciones contra las extorsiones. (Foto: FB/Prensa Chalaca)

Por su parte, Jean Villanueva Herrera, activista y defensor de las víctimas de extorsión, convocó a empresas, mototaxistas, comerciantes y familiares de víctimas a sumarse a la movilización.

“Desde allí marcharemos como un solo cuerpo, con la bandera del Callao en alto, exigiendo soluciones reales, respeto y justicia para nuestras comunidades”, expresó.

La protesta está programada a iniciarse a las 8 de la mañana en dos puntos principales: la plaza Cívica de Ventanilla y la intersección de las avenidas Faucett con Venezuela, desde donde los manifestantes marcharán pacíficamente hacia zonas céntricas del primer puerto.

Paro convocado para el 4 de noviembre

Cabe recordar que otro sector de transportistas, encabezado por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, anunció , tras el asesinato de un conductor de la empresa Liventur en el Callao.

“Debido a la magnitud de las desgracias que han pasado con dos conductores, y más aún, al incremento de bandas, y a esto se suma un desconcierto por el incumplimiento de ciertas normas. El martes 4 de noviembre habrá un paro de las mismas características: apagado de motores y no bloqueos —acá dejo en claro—, no quemas de llantas. La Fiscalía tiene todo el derecho de sancionarlo”, enfatizó Ojeda.

El representante gremial remarcó que el sector rechaza cualquier forma de violencia y que se viene coordinando con la , gobiernos locales y el Ejecutivo para garantizar la seguridad durante las protestas. Asimismo, hizo un llamado al presidente de la República y a las autoridades competentes para que “cumplan las normas y protejan a los trabajadores del transporte que hoy viven atemorizados”.

