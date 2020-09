Agentes de la Policía Nacional intervinieron a 20 personas que se encontraban en un local ubicado en la cuadra 9 de la Av. José Gálvez (Bellavista-Callao), donde se celebraba una fiesta, informó el noticiero 24 Horas.

De acuerdo con el citado medio, los vecinos reportaron el hecho debido a que los asistentes incumplían las medidas de seguridad para evitar posibles contagios de COVID-19. Algunos de los intervenidos no tenían mascarillas, ni respetaban el distanciamiento social.

Los agentes policiales encontraron cajas de cerveza, comida, parlantes e incluso una torta de cumpleaños, indicó 24 Horas. Los intervenidos permanecen en el lugar.

“Hemos tenido conocimiento que se estaba realizando una fiesta y no sabíamos quienes estaban en su interior, hemos llegado y sí existían personas que no cumplían con el aislamiento. Extraoficialmente sabemos que el grupo Zaperoko estaba amenizando esta reunión. Con las investigaciones se verá si es cierto o no”, declaró comandante PNP Javier Pinedo.

Cabe mencionar que las reuniones sociales y familiares están prohibidas para evitar cualquier tipo de contagios por el nuevo coronavirus en el país, según anunció el presidente Martín Vizcarra.

