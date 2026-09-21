Sicarios se hacen pasar como pasajeros y asesinan a taxista extranjero en el Callao. Foto: César.grados@photo.gec
Sicarios se hacen pasar como pasajeros y asesinan a taxista extranjero en el Callao. Foto: César.grados@photo.gec
Por Redacción EC

Un taxista por aplicativo de 25 años fue asesinado a balazos luego de aceptar un servicio de transporte hacia el Callao. El crimen ocurrió alrededor de las 8:30 p.m. del domingo en el sector conocido como La Siberia, cerca de la calle Loreto.

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