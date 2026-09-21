Un taxista por aplicativo de 25 años fue asesinado a balazos luego de aceptar un servicio de transporte hacia el Callao. El crimen ocurrió alrededor de las 8:30 p.m. del domingo en el sector conocido como La Siberia, cerca de la calle Loreto.

La víctima fue identificada por las autoridades como José Diógenes Silva, ciudadano extranjero que llegó a la zona a bordo de su vehículo para concretar el servicio solicitado a través de una plataforma digital.

Sicarios se hacen pasar como pasajeros y asesinan a taxista extranjero en el Callao. Foto: César.grados@photo.gec

De acuerdo con las primeras investigaciones, Silva ingresó a La Siberia para recoger o trasladar a un pasajero. Una vez en el lugar, habría sido atacado con varios disparos por la persona que se encontraba en la unidad.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de Criminalística acudieron a la escena y encontraron más de cuatro casquillos de bala, evidencia que será analizada como parte de las investigaciones.

Las autoridades también verificaron que el dinero de la víctima permanecía en su poder y que los delincuentes no se llevaron autopartes del vehículo. Estos elementos forman parte de las diligencias para determinar el móvil del homicidio.

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Vecinos alertan sobre otros hechos criminales en La Siberia

Residentes del sector señalaron que el asesinato no sería un hecho aislado. Según sus testimonios, otros taxistas que ingresan a esta zona del Callao habrían sido víctimas de asaltos y ataques.

Los vecinos pidieron una mayor presencia policial y patrullaje permanente debido a los hechos delictivos registrados en los alrededores.

En el lugar del crimen, varias personas indicaron no conocer a la víctima y evitaron brindar mayores detalles a las autoridades.

Sicarios se hacen pasar como pasajeros y asesinan a taxista extranjero en el Callao. Foto: César.grados@photo.gec

Depincri de Bellavista rastrea el último servicio realizado

El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Bellavista, cuyos agentes buscan establecer la identidad de la persona que abordó el vehículo antes del ataque.

Como parte de las diligencias, los investigadores revisan el registro del servicio solicitado mediante la plataforma digital para reconstruir la ruta que siguió el vehículo y determinar quién solicitó el traslado. La Policía no descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del asesinato y continúa recopilando testimonios y evidencias que permitan identificar a los responsables.

Tras las diligencias realizadas en la escena, el cuerpo de José Diógenes Silva fue trasladado a la morgue para los procedimientos correspondientes.