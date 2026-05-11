Una reunión familiar por el Día de la Madre terminó en tragedia luego de que dos hermanos fueran atacados a balazos en el sector de Gambetta Baja, en el Callao. El violento hecho dejó un fallecido y un herido de gravedad.

La víctima mortal fue identificada como José Paul Tolentino Moncada, de 27 años, quien perdió la vida mientras era trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión. Su hermano, Raúl César Tolentino, de 30 años, permanece internado con diagnóstico reservado en la posta médica de Gambetta.

Tragedia en el Día de la Madre: ataque a balazos deja un muerto y un herido en el Callao. Foto: Captura de video/YouTube

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), ambos hermanos se encontraban bebiendo alcohol en la puerta de su casa, ubicada en la intersección de las calles C y 1, cuando fueron sorprendidos por sujetos armados.

Los atacantes llegaron a bordo de un vehículo de color plateado y, sin mediar palabra, realizaron múltiples disparos contra las víctimas antes de escapar con rumbo desconocido.

Cámaras de seguridad

Las autoridades informaron que la zona cuenta con cámaras de videovigilancia, las cuales serán fundamentales para identificar a los responsables del crimen. Las imágenes habrían permitido detectar características del vehículo utilizado para cometer el asesinato.

La PNP también busca determinar el móvil del atentado y establecer si las víctimas habían recibido amenazas anteriormente.

Este nuevo hecho de sangre incrementa la preocupación por la inseguridad ciudadana en el Callao. Según cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), la provincia constitucional registra 68 homicidios en lo que va del 2026.

Estado de emergencia en Lima y Callao

El pasado 29 de abril, el Gobierno del presidente José María Balcázar prorrogó por 60 días, el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

Durante este periodo, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, con acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas.