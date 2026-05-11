Resumen

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Balacera en reunión familiar por el Día de la Madre termina con un fallecido en el Callao. Foto: Captura de video/Exitosa YouTube
Balacera en reunión familiar por el Día de la Madre termina con un fallecido en el Callao. Foto: Captura de video/Exitosa YouTube
Por Redacción EC

Una reunión familiar por el Día de la Madre terminó en tragedia luego de que dos hermanos fueran atacados a balazos en el sector de Gambetta Baja, en el Callao. El violento hecho dejó un fallecido y un herido de gravedad.

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