Desde muy temprano se realizó en el puerto del Callao una de las festividades de la iglesia católica más importantes para sus fieles seguidores: Día de San Pedro y San Pablo.

Cientos de personas se dieron cita como cada 29 de junio para conmemorar esta fecha recordando el martirio que vivieron Simón Pedro y Pablo de Tarso en Roma, considerados los apóstoles mártires más recordados.

La procesión estuvo encabezado por el gobernado regional del Callao, Ciro Castillo Rojo.

¿San Pedro y San Pablo es feriado o día no laborable en Perú?

Este jueves 29 de junio, los ciudadanos de todo el país tendrán un feriado nacional en honor al Día de San Pedro y San Pablo. Sin embargo, es importante destacar que el Gobierno ha decretado que el viernes 30 de junio también formará parte de esta jornada, aunque no será considerado un feriado propiamente dicho. En su lugar, se trata de un día no laborable que deberá ser compensado posteriormente, según un acuerdo establecido entre los trabajadores y sus empleadores.

Es fundamental aclarar que este día no laborable no implicará un pago extra para los trabajadores y solo se aplicará a los empleados del sector estatal. Aquellos trabajadores del sector privado que deseen acogerse a esta disposición deberán dialogar con sus jefes directos para establecer los términos y condiciones de la compensación por las horas no trabajadas.

