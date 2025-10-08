La Plaza Grau del Callao es escenario de la ceremonia por el 204.° aniversario de la Marina de Guerra y 146.° aniversario del heroico Combate de Angamos, que se conmemoran este 8 de octubre.

En la actividad participan la presidenta Dina Boluarte, los ministros de Estados y representantes de Congreso de la República, Poder Judicial, y altos mandos de las fuerzas armadas.

Al inicio de la ceremonia se guardó un minuto de silencio en homenaje al gran almirante del Perú, Miguel Grau Seminario, a la valerosa tripulación del monitor Huáscar, y a todos los marinos héroes que ofrendaron su vida en defensa de la patria y en la lucha por la pacificación nacional.

La ciudadanía puede participar a través de la transmisión en vivo por las redes sociales de la Marina de Guerra del Perú, que comenzó desde las 8:00 a. m.

Además, el marco de estos aniversarios, la Marina de Guerra del Perú organizó visitas guiadas gratuitas a los museos navales, abiertas al público general hasta el 31 de octubre, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

“Tenemos el Museo Naval del Callao, el Museo Casa Grau de Lima y el Museo Casa Grau de Piura”, señaló el contraalmirante Luis García-Milla Ugarriza, destacando que los visitantes podrán conocer elementos históricos de los combates de la Marina, del virreinato del Perú y de la historia republicana.

Otras actividades programadas:

Miércoles 8 de octubre, 9:00 a.m.: ceremonia cívico-patriótica en la plaza Grau del Callao.

Domingo 12 de octubre, 9:00 a.m.: visita del público a las unidades navales en la Base Naval del Callao.

Domingo 12 de octubre, 1:00 p.m.: clásico hípico MGP en el hipódromo del Jockey Club del Perú.

Jueves 16 de octubre, mediodía: misa en homenaje al Señor de Los Milagros en la iglesia del Convento de Las Nazarenas.

Miércoles 22 de octubre, 6:00 p.m.: ceremonia de premiación de valores “Somos Grau, Seámoslo siempre” en el Centro Naval del Perú, sede San Borja.

en el Centro Naval del Perú, sede San Borja. 25 y 26 de octubre, 9:00 a.m.: campeonato de pesca submarina en Ancón.

Sábado 25 de octubre, 8:30 a.m.: carrera pedestre media maratón Ava del Callao en la Escuela Naval del Perú.

Domingo 23 de noviembre, 6:00 a.m.: campeonato de natación Aguas Abiertas Ruta de Grau en la bahía del Callao.

