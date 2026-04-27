Una serie de incidentes registrados en instituciones educativas de Lima y Callao ha generado preocupación entre padres de familia, alumnos y autoridades, ante la posible existencia de retos virales difundidos en redes sociales que estarían siendo replicados por escolares.

Uno de los casos más comentados ocurrió en el colegio Trilce de Chorrillos, donde se reportó el hallazgo de dos casquillos de bala dentro del plantel. La directora, Rosana Manrique Hoyos, descartó que exista un arma de fuego o que se haya producido un ataque en la institución.

“No hemos encontrado armas, sangre, ni ha habido balacera o metralletas, como lamentablemente se ha venido informando” , señaló, al precisar que el hecho continúa en investigación.

Autoridades educativas y padres piden mayor vigilancia ante situaciones que generan preocupación. (Foto: Captura de YT/BDP)

Según indicó, la principal hipótesis apunta a que el incidente estaría vinculado a un “challenge” o reto viral realizado por un grupo reducido de estudiantes, sin que represente una amenaza real.

Situaciones similares se han reportado en otros centros educativos. En la institución educativa N.° 5090 Antonia Moreno de Cáceres, en Ventanilla, padres de familia denunciaron la aparición de mensajes presuntamente amenazantes en los baños del colegio.

El hecho ha generado temor entre los apoderados, quienes indicaron que varios estudiantes no asistieron a clases por precaución.

Directivos descartan ataques, pero refuerzan medidas de seguridad con apoyo policial. (Foto: Captura de YT/BDP)

A este caso se suma otro registrado en el Callao, en el colegio Augusto Cazorla, donde la aparición de un mensaje en una puerta alertando sobre un posible ataque encendió las alarmas en la comunidad educativa.

De acuerdo con los padres, la dirección del plantel ha iniciado investigaciones y adoptado medidas de seguridad con apoyo de la Policía Nacional. Sin embargo, demandan mayor claridad en la información y acciones más firmes para garantizar la tranquilidad de los estudiantes.

Las autoridades continúan evaluando los casos de manera preliminar, mientras se refuerzan las medidas de prevención en los centros educativos ante este tipo de situaciones.

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