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Colegios en alerta por incidentes que serían parte de retos virales entre escolares. (Foto: Captura de YT/BDP)
Colegios en alerta por incidentes que serían parte de retos virales entre escolares. (Foto: Captura de YT/BDP)
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Una serie de incidentes registrados en instituciones educativas de Lima y Callao ha generado preocupación entre padres de familia, alumnos y autoridades, ante la posible existencia de retos virales difundidos en redes sociales que estarían siendo replicados por escolares.

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