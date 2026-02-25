Un joven salvó de morir tras escapar por la ventana de un bus que trasladaba hinchas del Sporting Cristal y que fue atacado por presuntos barristas del Sport Boys. El ataque ocurrió la noche de ayer, martes 24 de febrero, en la cuadra 18 de la avenida La Marina, en el distrito de La Perla, en la Provincia Constitucional del Callao.

Además, medios indicaron que producto de este acto de violencia otras 15 personas resultaron heridas. Los disturbios ocurrieron luego del triunfo de Sporting Cristal ante Club 2 de Mayo por la Copa Libertadores.

Imágenes en las redes sociales muestran a los delincuentes lanzando piedras, palos y hasta fuegos artificiales al vehículo, que se detuvo por algunos segundos. En ese momento, el hombre abre la ventana, se lanza e impacta contra la pista para luego ser auxiliado. Esto generó momentos de pánico y terror entre mujeres y niños que iban a bordo.

Choferes que circulaban por la zona, en sentido de norte a sur, tuvieron que maniobrar para evitar ser alcanzados por los objetos lanzados. Algunos vehículos resultaron con daños materiales.

PNP y Bomberos auxlian bus

Personal del Cuerpo General de Bomberos acudió al lugar para auxiliar a los heridos. En la vía quedaron vidrios rotos y manchas de sangre.

