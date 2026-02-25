Resumen

El joven permaneció en el piso por algunos segundos y luego emprendió la huida. Foto: TV Perú
Por Redacción EC

Un joven salvó de morir tras escapar por la ventana de un bus que trasladaba hinchas del Sporting Cristal y que fue atacado por presuntos barristas del Sport Boys. El ataque ocurrió la noche de ayer, martes 24 de febrero, en la cuadra 18 de la avenida La Marina, en el distrito de La Perla, en la Provincia Constitucional del Callao.

