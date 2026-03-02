Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Embarcación con diez pasajeros se voltea en el mar del Callao. (Foto: Captura de video / América Noticias)
Embarcación con diez pasajeros se voltea en el mar del Callao. (Foto: Captura de video / América Noticias)
Por Redacción EC

Una embarcación que realizaba paseos turísticos en La Punta alertó a los equipos de rescate tras volcarse con más de diez pasajeros a la altura de la playa El Malecón, en el Callao. Afortunadamente, todos portaban sus implementos de seguridad, evitando una tragedia mayor.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.