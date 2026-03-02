Una embarcación que realizaba paseos turísticos en La Punta alertó a los equipos de rescate tras volcarse con más de diez pasajeros a la altura de la playa El Malecón, en el Callao. Afortunadamente, todos portaban sus implementos de seguridad, evitando una tragedia mayor.

Según testigos de la zona, el grupo que se encontraba en el bote realizaba un paseo turístico por el litoral, cuando de pronto observaron que la embarcación perdió el control volcándose en medio del mar.

Gracias a que los tripulantes portaban sus chalecos salvavidas, todos lograron mantenerse a salvo mientras llegaba el equipo rescatista. América Noticias informó que las personas rescatadas recibieron la atención necesaria antes de retirarse de la playa.

Embarcación con diez pasajeros se voltea en el mar del Callao. (Foto: Captura de video / América Noticias)

Luego de ser puestos a buen recaudo, tras ser auxiliados por los salvavidas de la Policía Nacional del Perú y bañistas de la zona, se confirmó que ninguna persona resultó herida de gravedad.

Según las investigaciones preliminares, la policía determinó que el bote habría superado la capacidad máxima de personas permitida para este tipo de traslados. El sobrepeso habría provocado que la embarcación se volteara cerca de la orilla de la playa El Malecón.

Además, los salvavidas precisaron que las condiciones del mar eran estables al momento del accidente, reforzando la hipótesis inicial del sobrecargo en el bote.

De esta manera, las personas a cargo de la embarcación serán sometidas a las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

La Municipalidad Distrital de La Punta exhortó a todos los visitantes que tengan en cuenta la importancia de utilizar servicios formales que cumplan con todos lo protocolos de seguridad para evitar accidentes similares.