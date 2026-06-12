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Debido a la construcción de un pozo de ventilación perteneciente a la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, desde este domingo 14 de junio inicia el plan desvío vehicular en un tramo de la avenida Elmer Faucett, en el Callao.

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