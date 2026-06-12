Debido a la construcción de un pozo de ventilación perteneciente a la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, desde este domingo 14 de junio inicia el plan desvío vehicular en un tramo de la avenida Elmer Faucett, en el Callao.

La medida de esta restricción comprende el tramo entre las avenidas Argentina y 28 de Julio, en sentido sur-norte. La vía en sentido contrario será habilitada temporalmente para permitir la que los vehículos circulen en ambos sentidos.

El plan de desvío precisa que los vehículos que van dirigiéndose al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez y aquellos que se trasladen hacia San Miguel estarán en el mismo corredor.

Línea 2 del Metro de Lima y Callao

Las autoridades precisaron que se trata de una medida temporal clave para culminar la infraestructura subterránea del sistema de transporte masivo. Añadieron que la Línea 2 y sus ramales presentan actualmente un avance global del 55%.

Hasta ahora, no se ha anunciado una fecha concreta ni para la finalización de las obras ni para el levantamiento del plan de desvíos.