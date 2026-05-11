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Marina de Guerra anuncia ejercicios con detonaciones en la Isla San Lorenzo. (Foto: Andina)
Marina de Guerra anuncia ejercicios con detonaciones en la Isla San Lorenzo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Marina de Guerra del Perú informó que realizará detonaciones controladas en la Isla San Lorenzo los próximos miércoles 13 y martes 19 de mayo, como parte de los ejercicios rutinarios de entrenamiento de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOES).

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