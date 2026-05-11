La Marina de Guerra del Perú informó que realizará detonaciones controladas en la Isla San Lorenzo los próximos miércoles 13 y martes 19 de mayo, como parte de los ejercicios rutinarios de entrenamiento de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOES).

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la institución precisó que las maniobras se desarrollarán entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., por lo que pidió comprensión a los vecinos de La Punta y zonas cercanas del Callao.

AVISO🚨 La Marina de Guerra del Perú informa a los vecinos del área de La Punta - Callao, que se efectuarán detonaciones controladas en la Isla San Lorenzo.



🗓️Días: Miércoles 13 y martes 19 de mayo.

⏰Horario: De 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



Agradecemos su comprensión — Marina de Guerra del Perú (@naval_peru) May 11, 2026

La Marina indicó que estas detonaciones forman parte de las prácticas habituales de los FOES, unidad de élite especializada en operaciones de alto riesgo en mar, aire y tierra.

La Fuerza de Operaciones Especiales es reconocida por su exigente preparación física y mental, considerada una de las más rigurosas del país. Su entrenamiento se desarrolla en la Escuela de Operaciones Especiales, ubicada precisamente en la Isla San Lorenzo.

Los integrantes de esta unidad reciben capacitación en combate urbano, inserciones tácticas, paracaidismo, operaciones de salvamento y buceo profesional, además de participar en misiones de inteligencia, contrasubversión y lucha contra el narcotráfico.

La unidad fue creada oficialmente en 1969 a partir de la Escuela de Demolición Submarina y actualmente despliega personal en operaciones coordinadas con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El lema de los FOES, “Victoria o retorno”, resume el nivel de preparación y exigencia al que son sometidos sus miembros, bajo la premisa de que “el hombre es el arma”.

La Marina no reportó riesgos para la población, aunque recomendó a los vecinos mantenerse informados sobre los horarios establecidos para estas maniobras militares.