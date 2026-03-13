La delincuencia continúa en cobrando víctimas en el país. Esta vez, en el Callao, una mujer falleció tras el feroz ataque de dos sicarios que dispararon al chofer de la combi en la que viajaba.

Testigos indicaron que el vehículo estaba estacionado a la altura del Óvalo de Minka, cuando aparecieron los sujetos a bordo de una motocicleta lineal y balearon a quemarropa.

Una de las balas impactó en la joven de 45 años, quien de inmediato fue trasladada al Hospital Barton, sin embargo, debido a la gravedad de las heridas falleció horas después.

Al lugar llegó personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) que cercó la zona en búsqueda de los casquillos de bala y más pruebas que permitan atrapar a los responsables de este hecho.

El hecho ocurrió ayer a las 8 de la noche. La combi presenta varios impactos de bala. En tanto, la familia de la fallecida prefirió no hablar a la prensa por temor a represalias.

Estado de emergencia en Lima y Callao

La muerte ocurrió en pleno estado de emergencia dictado por el Gobierno del presidente José María Balcázar declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao por 30 días calendario para combatir la criminalidad.

La medida fue oficializada mediante Decreto Supremo Nº 027-2026-PCM, publicado en edición extraordinaria de las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En este tiempo se restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.