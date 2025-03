Ha surgido un nuevo problema relacionado con el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, cuya inauguración se ha postergado varias veces. A los cuestionamientos por el mantenimiento de la avenida Morales Duárez, a cargo de un consorcio formado por una empresa inhabilitada, se suma otra contratación directa realizada por Provías Nacional (PVN) con el objetivo de mejorar el acceso vehicular al terminar aéreo y el tránsito en esa zona del Callao.

El 26 de noviembre del 2024, PVN –entidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)– escogió al Consorcio Elmer Faucett, integrado por Concretta S.A.C. y JJ Engineering Group S.A.C., para que instalara dos puentes elevados temporales en Morales Duárez, los cuales cruzarían la avenida Elmer Faucett. El monto del contrato, firmado el 5 de diciembre, era de S/33’900.000.

La contratación directa

Provías Nacional justificó la necesidad de la contratación directa en informes internos y en observaciones de la concesionaria del aeropuerto, Lima Airport Partners, que señaló que “un colapso vehicular se producirá entre los meses de abril y mayo del 2025”. PVN escogió al consorcio pese a que en la fiscalía se investigan obras de Concretta ligadas con la gestión del prófugo Juan Silva como titular del MTC.

Comunicación de LAP al MTC sobre posible colapso vehicular en mayo del 2025

Según las bases de PVN, en la zona debían instalarse un puente de 60,96 metros (al costado del río Rímac) y otro de 170 metros (dividido en cuatro estructuras de 21, 60, 21 y 60 metros). El plazo para instalarlos era de 120 días, contados a partir de la firma del contrato (5/12/2024). La obra obligaba a que el monumento a la Virgen del Carmen se reubicara (ver foto).

Sin embargo, los meses de enero y febrero transcurrieron y la obra no se ejecutaba. Hasta que el 13 de marzo, el director ejecutivo de PVN, Iván Aparicio, resolvió el contrato del Consorcio Elmer Faucett a través de una resolución. Alegó que el consorcio incumplió el contrato por no contar con seguros y por no haber subsanado observaciones al plan de ejecución del servicio.

La anulación se dio un día después de que El Comercio solicitara a PVN su descargo por el informe sobre la contratación directa de la obra de mejoramiento de Morales Duárez, publicado el 16 de marzo.

Sobre la anulación, el MTC respondió: “El contratista había incumplido sus obligaciones contractuales, incurriendo en la causal de resolución establecida en la Ley de Contrataciones del Estado”.

“Un puente más largo”

Representantes de JJ Engineering Group, parte del Consorcio Elmer Faucett, tienen otra versión sobre por qué se rescindió el contrato. En una entrevista con El Comercio, aseguraron que el inicio de la obra se retrasó por observaciones de PVN al plan de trabajo. A eso se añade el pedido de PVN para alargar el puente más grande, algo que no estaba en las bases de la obra. Según la empresa, las diferencias generadas por el pedido para extender el puente fue la razón principal por la que el contrato se anuló.

Jauri Gómez Correa, accionista de JJ Engineering Group, señaló que, en una reunión del 3 de febrero en el segundo piso de la sede de PVN, su director de Puentes, César La Rosa, les hizo el pedido adicional. Según Gómez, esa modificación les generaba un sobrecosto de casi S/9 millones. “Ellos al final decían: o lo haces o te rescindo el contrato. Ahí es donde empezó la problemática”.

De acuerdo con JJ Engineering Group, en una segunda reunión, el 19 de febrero, se presentaron los cambios por el puente, pero los funcionarios de PVN no se comprometieron a asumir el desembolso adicional y a pagar el seguro que debía cubrir el material extra. Gómez grabó la conversación de esta cita para tener pruebas de lo que los funcionarios de PVN exigían, algo que no figuraba en el contrato.

Audio de reunión con funcionarios de Provías Nacional "Mire, puede llegarse a resolverles el contrato, imagínense" Parte del audio del diálogo entre Fermín Fernández Susaníbar, de la Dirección de Puentes de PVN, y Jenson Llamoza Llanca, de JJ Engineering Group, que se dio en la reunión del 19 de febrero en la sede la entidad del MTC.

Llamoza (Ll): Voy a [tener que] aumentar vías auxiliares, aumentar muro de contención, [...] y 40 metros más [de puente].

Fernández (F): Y eso que está corriendo los plazos.

Ll: Y todavía achican los plazos.

F: Mire, puede llegarse a resolverles el contrato, imagínense.

Ll: Eso no les conviene porque lo vamos a ganar en cinco minutos.

F: A ustedes tampoco les conviene.

Ll: Sí nos conviene porque vamos a ganarle [...] por juicio, con cautelar.

F: ¿Usted se siente seguro?

Provías Nacional agendó una nueva reunión dos días después para superar las observaciones y pasar a la fase de ejecución, pero los directivos del Consorcio Elmer Faucett ya no fueron recibidos.

Ante la versión de JJ Engineering Group, El Comercio pidió un nuevo descargo al MTC. No llegó antes del cierre de este informe.