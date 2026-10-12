El alcalde César Pérez indicó que se realizan las gestiones para que el Sumo Pontífice bendiga la imagen. Foto: Municipalidad Provincial del Callao
El alcalde César Pérez indicó que se realizan las gestiones para que el Sumo Pontífice bendiga la imagen. Foto: Municipalidad Provincial del Callao
Por Redacción EC

La Municipalidad Provincial del Callao prevé culminar el monumento a fines de octubre, antes de la llegada del pontífice al Perú. La obra presenta un avance superior al 40% y será instalada en el parque Gaelito. El alcalde César Pérez señaló que se realizan coordinaciones con autoridades eclesiásticas para que el papa León XIV pueda acudir a bendecirla.

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