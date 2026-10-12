La Municipalidad Provincial del Callao prevé culminar el monumento a fines de octubre, antes de la llegada del pontífice al Perú. La obra presenta un avance superior al 40% y será instalada en el parque Gaelito. El alcalde César Pérez señaló que se realizan coordinaciones con autoridades eclesiásticas para que el papa León XIV pueda acudir a bendecirla.

La construcción de la estatua de 14 metros en homenaje al papa León XIV en el Callao registra un avance superior al 40% y deberá estar terminada a fines de octubre, pocas semanas antes de la llegada del pontífice al Perú.

Los trabajos están a cargo del escultor Rafael Gutiérrez Quispe. Foto: Municipalidad Provincial del Callao

La Municipalidad Provincial del Callao informó que trabaja para que el monumento pueda formar parte de las actividades relacionadas con la visita papal. El alcalde César Pérez señaló que se mantienen coordinaciones con autoridades de la Iglesia con el objetivo de que León XIV llegue hasta el lugar y bendiga la obra. Sin embargo, esta actividad todavía no ha sido confirmada dentro de la agenda del pontífice.

“Estamos coordinando que el Papa pueda venir a bendecir la imagen, con el obispo del Callao y con todos los representantes de la Iglesia”, afirmó Pérez.

Una vez culminada la obra de 14 metros, será trasladada al parque Gaelito, en el Callao. Según el municipio, ocho trabajadores participan actualmente en su elaboración.

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Los trabajos están a cargo del escultor Rafael Gutiérrez Quispe, formado en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú y con cerca de 20 años de experiencia. El artista explicó que una de las principales dificultades es el plazo fijado para concluir la pieza.

“He elaborado esculturas grandes, pero esta es la primera de 10 metros. El mayor reto para hacer este trabajo ha sido el tiempo. Una escultura de estas características nos llevaría aproximadamente tres meses y tenemos 45 días para terminarla”, señaló.

La elección del Callao para levantar el monumento está relacionada también con el paso de Robert Francis Prevost por esta jurisdicción. Antes de ser elegido Papa, ejerció como administrador apostólico de la Diócesis del Callao entre 2020 y 2021.

Durante la presentación de los avances, Pérez también se refirió a la próxima operación de León XIV y pidió a los chalacos y al resto del país orar por su recuperación. “Estando cerca a su llegada pedimos una oración [...] para que nuestro Papa salga bien de esta operación que se va a realizar”, manifestó.

La intervención deberá quedar terminada a fines de octubre. El siguiente paso será su traslado e instalación definitiva, mientras continúan las gestiones para determinar si el monumento podrá ser incluido en el recorrido de León XIV durante su visita al país.