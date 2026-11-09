El alcalde provincial del Callao, César Pérez, develó una escultura monumental del papa León XIV, de 14 metros de altura, que se convierte en la más alta del mundo dedicada a un sumo pontífice. La estructura fue instalada en el parque del Niño ‘Gaelito’ como homenaje del pueblo chalaco al Santo Padre.

El monumento está conformado por una escultura de 10 metros de altura, con acabado tipo mármol, sobre un pedestal de cuatro metros. Asimismo, cuenta con un diseño estructural preparado para soportar vientos de hasta 120 kilómetros por hora.

Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Durante la ceremonia de develación, el alcalde César Pérez destacó la instalación de la obra como una expresión de reconocimiento del pueblo chalaco al papa León XIV.

“El Callao le rinde un homenaje histórico al papa León XIV con una escultura monumental que es motivo de orgullo para todos los chalacos. Queremos que este espacio sea un punto de encuentro para las familias y también un símbolo del cariño y la gratitud de nuestra ciudad hacia nuestro Santo Padre ”, expresó.

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La construcción del monumento fue posible gracias a una donación de Caja Huancayo, iniciativa que recibió la aprobación del Consejo de Regidores de la Municipalidad Provincial del Callao, como parte de las acciones destinadas a recuperar y poner en valor los espacios públicos de la provincia.

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Parque del Niño ‘Gaelito’ cuenta con espacios recreativos

La escultura fue instalada en el parque del Niño ‘Gaelito’, cuyo nombre recuerda a Jesús Gael Alejandro Rodríguez, un niño de cuatro años que falleció en marzo de 2026 luego de rescatar a su hermana menor durante un incendio ocurrido en el jirón Loreto.

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El renovado espacio recreativo cuenta con áreas deportivas para la práctica de fútbol, vóley y básquet, más de 30 juegos infantiles y zonas pet friendly destinadas a las mascotas. También dispone de ambientes para promover la recreación, la integración y la convivencia de las familias chalacas.

Con esta intervención, la Municipalidad Provincial del Callao busca continuar con la recuperación de espacios públicos y la habilitación de nuevos lugares de encuentro para los vecinos del primer puerto.