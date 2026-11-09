Antonio Melgarejo/ @photo.gec
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Por Redacción EC

El alcalde provincial del Callao, César Pérez, develó una escultura monumental del papa León XIV, de 14 metros de altura, que se convierte en la más alta del mundo dedicada a un sumo pontífice. La estructura fue instalada en el parque del Niño ‘Gaelito’ como homenaje del pueblo chalaco al Santo Padre.

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