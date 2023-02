La Municipalidad del Callao recordó que los conductores con infracciones de tránsito en su jurisdicción podrán acceder al 5% de descuento adicional en el pago de papeletas solo hasta el próximo 16 de febrero, fecha en que vence este beneficio.

El 5% de descuento adicional, que aplica sobre el valor inicialmente descontado, es parte de una serie de descuentos de la reciente amnistía que ofrece la Municipalidad del Callao para reducir las deudas de tránsito de los conductores que hayan cometido infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito y al Reglamento del Servicio de Transporte.

La comuna chalaca remarcó que este 5% de descuento sobre el primer descuento se aplica para aquellos conductores que paguen su infracción en las dos primeras semanas desde que se inició la presente amnistía.

Como se recuerda, el acceso a otros beneficios y descuentos de la nueva amnistía se inició el 3 de febrero pasado y regirá hasta el 2 de marzo del 2023. Los descuentos son de hasta el 80% del monto de la deuda según el año de la infracción.

Además, se aplica un descuento adicional del 20% sobre el valor inicialmente descontado para los infractores que residan en el Callao.

Los descuentos de hasta 80% serán para aquellas infracciones impuestas hasta el 31 de diciembre del 2017, mientras que el 70% de descuento se aplicará a las infracciones levantadas desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre del 2019.

Para aquellas infracciones al tránsito que hayan sido impuestas entre del 1 de enero 2020 al 31 de diciembre 2021 se aplicará un descuento del 50% del monto de la deuda insoluta. En tanto, para las infracciones impuestas entre el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de agosto de ese mismo año se aplicará un descuento de acuerdo a lo siguiente:

Para las infracciones de tránsito de código M-17 y M-20 (exceso de velocidad) se aplicará un descuento equivalente al 50% del monto de la deuda insoluta. Para otras aquellas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito comprendidas en dicho periodo se aplicará un descuento equivalente al 30% del monto.

En todos los casos, si el infractor estuviese en coactivo, además de los beneficios antes mencionados, se aplicará el 50% de descuento sobre las costas procesales y gastos administrativos.

Finalmente, la norma señala que estos beneficios no serán aplicables a las infracciones con los códigos M-1, M-2, M-3, M-4 y M-5 debido a que las mismas son consideradas muy graves, como conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, sin licencia, con la licencia retenida o cuya categoría no corresponda.

Para consultar si se tiene una papeleta en el Callao o para mayor información puede visitar la web: www.pagopapeletascallao.pe, llamar a la central telefónica 01 614-7373, o vía WhatsApp al 960331462.

Lugares de pago:

- Ingresando a la web a través de https://pagopapeletascallao.pe/

- Cajero Fernandini: Av. Federico Fernandini 471-Urb. Santa Marina Sur. De lunes a viernes de 08:00 a.m. a 06:00 p.m.; sábados y domingos de 09:00 a.m. a 01:00 p.m.

- Cajero Minka: Boulevard C.C. Minka, stand MB03, Callao. (referencia: frente al banco Interbank) De lunes a viernes de 09:00 a.m. a 08:30 p.m.; sábados de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. y domingos de 09:00 a.m. a 06:00 p.m.

- Caja Municipal: Jr. Paz Soldán 252, Callao. De lunes a viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. y sábados de 09:00 a.m. a 12:00 p.m.

- Agencia de Administración Tributaria: Av. Los Nenúfares 818, Callao. De lunes a viernes de 08:15 a.m. a 04:30 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.